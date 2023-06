Ρωσία: Προελαύνουν προς Μόσχα οι δυνάμεις του Πριγκόζιν

Όλοι κινδυνεύουν αν τα ρωσικά πυρηνικά πέσουν σε χέρια ληστών, ανέφερε ο Ρώσος αντιπρόεδρος Μεντβέντεφ.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του στο Twitter, το αυτοεξόριστο λευκορωσικό πρακτορείο NEXTA, παρουσιάζει τις δυνάμεις τις Βάγκνερ να συνεχίζουν την προέλαση τους προς τη Μόσχα. Όπως εικονίζεται, η φάλαγγα των οχημάτων των ανδρών του Πριγκόζιν, πέρασαν από την πόλη Έλετς της περιφέρειας του Λιπέτσκ, πλησιάζοντας πιο κοντά στη Ρωσική πρωτεύουσα- σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων ή και λιγότερο.

Η φάλαγγα με τους μαχητές της Wagner που πλησιάζει προς τα περίχωρα της Μόσχας έχει περίπου 5.000 άνδρες και επικεφαλής της είναι ο ανώτερος διοικητής της μισθοφορικής οργάνωσης, ο Ντμίτρι Ούτκιν, δήλωσε σήμερα μια πηγή που βρίσκεται κοντά στη διοίκηση στο κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Ντονέτσκ.

Η πηγή, η οποία έχει αποδειχθεί αξιόπιστη στο παρελθόν, είπε ότι ο αρχηγός της Wagner, ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν, έχει λιγότερους από 25.000 άνδρες συνολικά στη διάθεσή του και ότι περίπου 5.000 από αυτούς βρίσκονται στο Ροστόφ, τη νότια ρωσική πόλη, που ο Πριγκόζιν λέει ότι έχει πάρει τον έλεγχό της.

Η πηγή είπε ότι το σχέδιο της Wagner για τη Μόσχα είναι να πάρει θέσεις σε μια πυκνοδομημένη περιοχή.

Prigozhin's mercenaries successfully passed through the town of Elets in the Lipetsk region. pic.twitter.com/kS7K3pH9LA — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

«Καμμένη γη»

Σε άλλα βίντεο εμφανίζονται τα οχήματα της φάλαγγας της Βάγκνερ να εμβολίζουν τα αυτοσχέδια οδοφράγματα που είχαν στηθεί με φορτηγά σε μια προσπάθεια να τους αποκοπεί ο δρόμος. Επίσης εμφανίζονται σκαπτικά μηχανήματα που καταστρέφουν το οδικό δίκτυο, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την προέλαση, εφαρμόζοντας τακτικές «καμένης γης».

It is reported that the Wagnerians broke through the barricades on their way to #Moscow. pic.twitter.com/TyHxiN76qE — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

The "scorched earth" tactic has reached Russia 78 years later. pic.twitter.com/8MGvrSulhX — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

In the #Lipetsk region, they are destroying part of the road to stop mercenaries moving toward #Moscow. pic.twitter.com/DjOgUcHRH9 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Η τσετσενική αντεπίθεση

Την ώρα που η αυτοκινητοπομπή των δυνάμεων του Πριγκόζιν οδεύει βόρεια προς τη Μόσχα, μια φάλαγγα πολλών χιλιομέτρων που μεταφέρει Τσετσένους μαχητές πλησιάζει το Ροστόφ, το οποίο έχει πέσει στα χέρια των ανδρών της Βάγκνερ.

Kadyrov's units continue to arrive to Rostov. pic.twitter.com/wDXpLEIwF4 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Μεντβέντεφ: Όλοι κινδυνεύουν αν τα ρωσικά πυρηνικά πέσουν σε χέρια ληστών

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψει μια ανταρσία υπό τον αρχηγό των μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν να μετατραπεί σε πραξικόπημα ή σε παγκόσμια κρίση, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε ότι ολόκληρος ο κόσμος θα μπορούσε να βρεθεί στο χείλος της καταστροφής εάν τα ρωσικά πυρηνικά όπλα έπεφταν στα χέρια "ληστών".

Με πληροφορίες από NEXTA, ΑΠΕ-ΜΠΕ