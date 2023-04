Ερντογάν: Ακυρώνει το σημερινό πρόγραμμα, μετά την αδιαθεσία στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης

Ο Τούρκος πρόεδρος ακύρωσε τις σημερινές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας ύστερα από σύσταση των γιατρών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε τις σημερινές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας ύστερα από σύσταση των γιατρών, καθώς και τις δημόσιες εμφανίσεις του μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε χθες το βράδυ.

Ο ίδιος αισθάνθηκε αδιαθεσία στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης, ενώ το πρόγραμμα διεκόπη για 20 λεπτά.

“There was intense campaign work today and I had a serious cold due to these campaigns. For a while, I wondered if it would be misunderstood if we canceled the program,” Erdogan says pic.twitter.com/3afanqZ03z

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 25, 2023