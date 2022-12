Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητάει τη βοήθεια του Ινδού πρωθυπουργού για μία «ειρηνευτική φόρμουλα»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι επιδιώκει τη βοήθεια της Ινδίας για την υλοποίηση μιας «ειρηνευτικής φόρμουλας», σε μία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

«Είχα ένα τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και του ευχήθηκα μία επιτυχή προεδρία στην G20», έγραψε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στο Twitter. «Ήταν σε αυτή την πλατφόρμα όταν ανακοίνωσα την ειρηνευτική φόρμουλα και τώρα υπολογίζω στη συμμετοχή της Ινδίας για την πραγμάτωσή της».

I had a phone call with @PMOIndia Narendra Modi and wished a successful #G20 presidency. It was on this platform that I announced the peace formula and now I count on India's participation in its implementation. I also thanked for humanitarian aid and support in the UN.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2022