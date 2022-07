ΝΑΤΟ-ΕΕ: Η βάρβαρη και άνανδρη δολοφονία του Σίνζο Άμπε συγκλονίζει όλο τον κόσμο

Την θλίψη και τον αποτροπιασμό τους για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σένζο Άμπε εκφράζουν με διαδοχικές ανακοινώσεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αλλά και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Την θλίψη και τον αποτροπιασμό τους για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σένζο Άμπε εκφράζουν με διαδοχικές ανακοινώσεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αλλά και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Αυτή η βάρβαρη και άνανδρη δολοφονία του Σίνζο Άμπε συγκλονίζει όλο τον κόσμο», τονίζει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της.

Στην ανάρτησή της στο twitter, προσθέτει: «Ένας υπέροχος άνθρωπος, μεγάλος δημοκράτης και υπέρμαχος της πολυμερούς παγκόσμιας τάξης έφυγε από τη ζωή. Θρηνώ με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλο τον λαό της Ιαπωνίας».

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away. I mourn with his family, his friends and all the people of Japan. This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο μήνυμά του κάνει λόγο για «βάρβαρη δολοφονία» ενός «σπουδαίου ανθρώπου»

«Με βαθιά λύπη έμαθα για τον θάνατο του Σίνζο Άμπε. Δεν θα καταλάβω ποτέ τη βάρβαρη δολοφονία αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Ιαπωνία, οι Ευρωπαίοι θρηνούν μαζί σας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγο και την οικογένειά του», σημειώνει στην ανάρτησή του στο twitter ο κ. Μισέλ.

Shocked and saddened by cowardly attack on @AbeShinzo while performing his professional duties. A true friend, fierce defender of multilateral order & democratic values. EU stands with people of 🇯🇵 and @kishida230 in these difficult times. Profound sympathies to his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται στο πλευρό του λαού της Ιαπωνίας αυτή τη σκοτεινή στιγμή», αναφέρει η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα στο μήνυμά της για τη δολοφονία του πρώην Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε.

«Θλιμμένη και συγκλονισμένη από τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε κατά τη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης στη Νάρα. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του και σε όλο τον ιαπωνικό λαό», σημειώνει η κ. Μετσόλα σε ανάρτησή της στο τουίτερ.

Saddened and shocked at the assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe during a political event in Nara. My condolences to his loved ones and all the Japanese people.@Europarl_EN stands with the people of Japan 🇯🇵 during this dark moment. — Roberta Metsola (@EP_President) July 8, 2022

Το μήνυμα του ΓΓ του ΝΑΤΟ

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ για «την αποτρόπαιη δολοφονία» του πρώην Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε. Ειδικότερα, ο κ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter:

«Βαθιά λυπημένος για την αποτρόπαιη δολοφονία του Σίνζο 'Αμπε, υπερασπιστή της δημοκρατίας και φίλου και συναδέλφου μου εδώ και πολλά χρόνια. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τον Πρωθυπουργό Φουμίο Κισίντα, και στον λαό της (χώρας) εταίρου του ΝΑΤΟ, την Ιαπωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».