ΗΠΑ: Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης στο Χάιλαντ Παρκ - Έξι νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Η αμερικανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως έχει θέσει υπό κράτηση τον φερόμενο ως δράστη της πολύνεκρης επίθεσης εναντίον ανθρώπων που συμμετείχαν ή παρακολουθούσαν την παρέλαση για την αμερικανική εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου στο Χάιλαντ Παρκ, προάστιο του Σικάγου.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης, που διαπράχθηκε με ισχυρό τουφέκι από την ταράτσα εμπορικού καταστήματος, είναι 6 νεκροί και 26 τραυματίες. Ο φερόμενος ως δράστης κατονομάστηκε ως Ρόμπερτ («Μπόμπι») Κρίμο ο τρίτος, κάτοικος της περιοχής, 22 ετών.

Η τραγωδία στην πολιτεία Ιλινόι (βόρεια) εκτυλίχθηκε καθώς οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη συνέλθει από το σοκ της πρόσφατης σειράς σφαγών με τη χρήση πυροβόλων όπλων.

Εκατοντάδες αστυνομικοί συμμετείχαν στο ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστεί ο νεαρός ο οποίος σκόρπισε θάνατο και τρόμο στους κατοίκους της καλοβαλμένης πόλης περίπου 30.000 κατοίκων, που βρέχεται από τη λίμνη Μίσιγκαν. Οι αρχές δημοσιοποίησαν φωτογραφία του νεαρού λευκού με αποστεωμένο πρόσωπο στο οποίο διακρίνονται διάφορα τατουάζ.

Ο 22χρονος είχε χαρακτηριστεί «οπλισμένος και πολύ επικίνδυνος» από εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Έπειτα από σύντομη καταδίωξη του αυτοκινήτου του, ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση «χωρίς να συμβεί το παραμικρό», είπε χθες βράδυ στον Τύπο ο Λου Τζόγκμεν, αρχηγός της αστυνομίας στο Χάιλαντ Παρκ.

Ο νεαρός είχε παρουσία σε διάφορους ιστότοπους, όπου αυτοσυστηνόταν ως μουσικός του Σικάγου με το ψευδώνυμο «Awake the rapper». Τα κίνητρά του είναι άγνωστα σε αυτό το στάδιο.

Οι αρχές ανέπτυξαν ισχυρές δυνάμεις, θωρακισμένα οχήματα, τουλάχιστον ένα ελικόπτερο, ενώ κλήθηκαν επίσης ομοσπονδιακές ενισχύσεις.

Χθες Δευτέρα, αργία στις ΗΠΑ, εκατοντάδες κάτοικοι, ανάμεσά τους πολλές οικογένειες με παιδιά και βρέφη, είχαν πάρει θέση στα πεζοδρόμια του Χάιλαντ Παρκ για να παρακολουθήσουν, όπως λίγο πολύ παντού στη χώρα, την παραδοσιακή παρέλαση για τη γιορτή της ανεξαρτησίας.

Ενώ παρέλαυναν μαθητικές μπάντες, ακούστηκαν ριπές όπλου. «Ακούστηκαν περίπου πενήντα πυροβολισμοί, όλοι νόμιζαν πως επρόκειτο για πυροτεχνήματα», είπε στο CNN η Ζόι, που ήταν παρούσα.

«Κάποια στιγμή είδα ένα κορίτσι αιμόφυρτο, δεν είχα ξαναδεί ποτέ τίποτα τέτοιο», πρόσθεσε, περιγράφοντας σκηνές «πανικού, άνθρωποι έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλο». Κρύφτηκε πίσω από κάδο απορριμμάτων, κατόπιν αναζήτησε καταφύγιο σε υπόγειο. Βγαίνοντας, είπε, είδε μπροστά της «πεδίο μάχης».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο νεαρός άνοιξε πυρ από την οροφή εμπορικού στο οποίο είχε ανέβει από τη σκάλα της πυρασφάλειας. «Ήταν πολύ καλά κρυμμένος και δύσκολο να εντοπιστεί», περιέγραψε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Another video from the Illinois shooting in the US. Local reports say 5 dead and 16 injured after firing at the July 4th parade in Highland Park, Illinois. #HighlandPark pic.twitter.com/gF3KYQA8wC

— News Intervention (@NewsIntervene) July 4, 2022