Πυροβολισμοί στο Σικάγο: Τουλάχιστον 6 νεκροί σε παρέλαση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας

Πριν από την καθιερωμένη παρέλαση στο Χάϊλαντ Παρκ, 40 χλμ μακριά από το κέντρο της μεγαλούπολης. Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη, που διαφεύγει και θεωρείται ακόμη «ενεργός».

Τουλάχιστον 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 31 ακόμα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που έπεσαν στο Χάϊλαντ Παρκ του Σικάγο, στις ΗΠΑ, πριν από την καθιερωμένη παρέλαση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας.

Σύμφωνα με την τοπική δημοτική αρχή, οι νεκροί ανέρχονται σε 6 και 16 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, μετέδωσε το Reuters.

Σημειώνεται πως το περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της παρέλασης, προκαλώντας πανικό στους πολίτες που έτρεχαν για να προστατευτούν.

