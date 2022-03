Βομβαρδισμοί στο Κίεβο - Σε κλοιό η Μαριούπολη - Την Τετάρτη ο νέος γύρος συνομιλιών

Με αμείωτη ένταση και χωρίς καμία ένδειξη εκτόνωσης της έντασης και των συγκρούσεων συνεχίζονται για έκτη ημέρα οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να βρίσκονται πλέον σε απόσταση αναπνοής από την ουκρανική πρωτεύουσα, την στιγμή που τα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Μαριούπολη, Χάρκοβο, Χερσώνα, Ντνίπρο, Σούμι) πλήττονται διαδοχικά από βομβαρδισμούς εναέριων και επίγειων μέσων.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters -επικαλούμενο το ρωσικό TASS- αύριο Τετάρτη 2 Μαρτίου αναμένεται η πραγματοποίηση του δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής των νέων διαπραγματεύσεων.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης έγινε γνωστό, πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όμως οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης, όπως τόνισε ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών.

Στο Κίεβο, ρωσικός πύραυλος έπληξε τον πύργο επικοινωνιών-τηλεόρασης που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ενώ πληροφορίες διεθνών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν πως σταμάτησε η μετάδοση ουκρανικών τηλεοπτικών καναλιών. Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο, ενώ από το χτύπημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Η κύρια δομή του κτιρίου, ωστόσο, παρέμενε όρθια.

«Τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν θα λειτουργούν για λίγο», αλλά τα «εφεδρικά» συστήματα θα επιτρέψουν σε ορισμένες τηλεοράσεις να αποκαταστήσουν σύντομα τη μετάδοση, ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πύργος της τηλεόρασης βρίσκεται στην ίδια γειτονιά με την τοποθεσία Μπάμπι Γιαρ, μια χαράδρα όπου οι Ναζί σκότωσαν περισσότερους από 30.000 Εβραίους σε δύο ημέρες το 1941. Η τοποθεσία είναι ένας σημαντικός τόπος μνήμης.

«Αυτοί οι βάρβαροι σφαγιάζουν τα θύματα του Ολοκαυτώματος για δεύτερη φορά», κατήγγειλε στο Twitter ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας, Αντρέι Γερμάκ.

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε μεταξύ των κατοίκων της ουκρανικής πρωτεύουσας, μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κανασένκοφ για επικείμενο βομβαρδισμό υποδομών των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας, με τον ίδιο να καλεί τους αμάχους που ζουν κοντά σε αυτές τις τοποθεσίες να απομακρυνθούν από την περιοχή.

«Για τον τερματισμό των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας κατά τεχνολογικών υποδομών της SBU (υπηρεσία ασφαλείας) και του κύριου κέντρου της Μονάδας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων στο Κίεβο. Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κανασένκοφ.

Την ίδια στιγμή, εικόνες από δορυφόρους που τραβήχτηκαν χθες Δευτέρα κατέγραψαν μία πελώρια ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή βόρεια του Κιέβου, βασικού στόχου των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας μετά την εισβολή της περασμένης εβδομάδας στην Ουκρανία, εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και έχει κατεύθυνση προς νότο, προς το Κίεβο, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Εκτείνεται από τα περίχωρα του αεροδρομίου Αντόνοφ (περίπου 25 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου) στον νότο, ως τα περίχωρα του Πριμπίρσκ» στον βορρά, ανέφερε η Maxar.

Νωρίτερα, στο Χάρκοβο στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση, κατά την ίδια πηγή.

Παράλληλα, από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιοχής αυτής Όλεγκ Σινεγκούμποφ, επλήγησαν κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφερε στο Facebook ότι «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι τραυματίστηκαν και 38 διασώθηκαν» μετά το πλήγμα που δέχτηκε ένα κτίριο διαμερισμάτων. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται οι διασώστες να εργάζονται σε ένα κτίριο, εμφανώς κατεστραμμένο.

