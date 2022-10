Binance: Χάκερς απέσπασαν 100 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα

Η Binance Smart Chain ανέστειλε προσωρινά τις συναλλαγές και τις μεταφορές κεφαλαίων, αφού εντόπισε αυτό που κατά τα φαινόμενα ήταν ένα exploit σε μια γέφυρα μεταξύ δύο blockchains.

Στόχος κυβερνοπειρατείας και κλοπής 100 εκατ. δολαρίων έγινε η γνωστή πλατφόρμα συναλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance, όπως ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη.

Η Binance Smart Chain ανέστειλε προσωρινά τις συναλλαγές και τις μεταφορές κεφαλαίων, αφού εντόπισε αυτό που κατά τα φαινόμενα ήταν ένα exploit σε μια γέφυρα μεταξύ δύο blockchains.

Ο Changpeng Zhao, CEO της Binance, δήλωσε στο Twitter ότι το ζήτημα αφορούσε το BSC Token Hub, τη λεγόμενη γέφυρα cross-chain, τα οποία επιτρέπουν τη μεταφορά ψηφιακών στοιχείων και πληροφοριών από ένα ανεξάρτητο blockchain σε άλλο.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022