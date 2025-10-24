«Η Alfa Romeo δεν είναι προς πώληση»

Ο επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της ιταλικής μάρκας διέψευσε τα σχετικά σενάρια και υποστήριξε ότι η Alfa Romeo βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης.

Στην Πίζα πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας Alfa Romeo Tonale, εκδήλωση στην οποία έδωσε το «παρών» το Insider. Αρχίζοντας την ομιλία του προς τους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου, ο Κριστιάνο Φιόριο διέψευσε τα σενάρια που κυκλοφορούν κατά καιρούς για πώληση της ιταλικής μάρκας από τον όμιλο Stellantis.

«Η Alfa Romeo δεν πωλείται, ούτε πρόκειται να πωληθεί στο μέλλον. Τα πηγαίνει καλά και αναπτύσσεται σε νέες αγορές», ανέφερε ο Head of Alfa Romeo Global Marketing και Communication.

Η νέα Tonale αναμένεται στην ελληνική αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026, διαθέτοντας ανανεωμένη σχεδίαση, νέες επενδύσεις στο εσωτερικό, πλουσιότερο εξοπλισμό και αναβαθμισμένη γκάμα υβριδικών κινητήρων, με κορυφαία έκδοση την τετρακίνητη plug-in hybrid με 270 ίππους.