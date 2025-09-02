Η ομάδα F1 της McLaren αποτιμήθηκε σε πάνω από 3,8 δισ. ευρώ

Mumtalakat και CYVN αποκτούν τον πλήρη έλεγχο της ομάδας Formula 1 με εξαγορά του 30% των μετοχών

Η McLaren Racing, η οποία σήμερα ηγείται του πρωταθλήματος της Formula 1, αποτιμάται πλέον σε περισσότερα από 3,8 δισ. ευρώ, μετά την εξαγορά του ποσοστού μειοψηφίας που κατείχαν από το 2020 διάφοροι επενδυτές, όπως η MSP Sports Capital.

Οι δύο βασικοί μέτοχοι, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Μπαχρέιν (Mumtalakat) και το επενδυτικό fund του Άμπου Ντάμπι CYVN Holdings, αγόρασαν το υπόλοιπο 30% που ανήκε σε μειοψηφικούς μετόχους, αποκτώντας πλέον τον πλήρη έλεγχο της ομάδας. Οι επενδυτές είχαν μπει στη McLaren Racing πριν πέντε χρόνια με αποτίμηση περίπου 650 εκατ. ευρώ· η σημερινή αξία δείχνει πενταπλασιασμό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη δυναμική ανάπτυξη που γνωρίζει η Formula 1 ως εμπορικό προϊόν. Η τηλεοπτική σειρά του Netflix Drive to Survive και η πρόσφατη ταινία F1: The Movie με τον Μπραντ Πιτ άνοιξαν νέες αγορές, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, και έφεραν χιλιάδες νέους θεατές στο σπορ. Παράλληλα, οι επενδυτές βλέπουν αυξανόμενα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τους χορηγούς και τη διεύρυνση του καλενταριού.

Η McLaren, υπό τον CEO Ζακ Μπράουν, έχει επανέλθει στην κορυφή της F1, κατακτώντας πέρυσι το πρωτάθλημα κατασκευαστών για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία αυτοκινήτων McLaren συνεχίζει να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, με τις ζημιές να καλύπτονται κυρίως από τους μετόχους μέσω νέων κεφαλαιακών ενέσεων.

Η συμφωνία εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυξημένων αποτιμήσεων στο άθλημα. Πρόσφατα η Aston Martin συζητούσε αποτίμηση περίπου 2,8 δισ. ευρώ, ενώ και άλλες ομάδες έχουν δει τις αξίες τους να εκτοξεύονται τα τελευταία χρόνια. Η Formula 1, υπό την ιδιοκτησία της Liberty Media, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ελκυστικούς κλάδους για θεσμικούς και κρατικούς επενδυτές, συνδυάζοντας παγκόσμια απήχηση και υψηλή προβολή με σταθερά αυξανόμενα οικονομικά μεγέθη.