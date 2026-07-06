Goldman Sachs: Φόβοι για κατακερματισμένα κοινοβούλια σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

Τον πολιτικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τις γενικές εκλογές του 2027 σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία εξετάζει σε νέα ανάλυσή της η Goldman Sachs.

Τον πολιτικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τις γενικές εκλογές του 2027 σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία εξετάζει σε νέα ανάλυσή της η Goldman Sachs, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ενδέχεται να μην οδηγήσουν στις σαφείς κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες που χαρακτήρισαν τα τελευταία χρόνια τις χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Όπως αναφέρει ο επενδυτικός οίκος, η πολιτική σταθερότητα και η σχετική οικονομική ανθεκτικότητα αποτέλεσαν βασικά χαρακτηριστικά της Νότιας Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, ενώ τα spreads των κρατικών ομολόγων έχουν σχεδόν ανακτήσει πλήρως τη διεύρυνση που καταγράφηκε μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ωστόσο, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι γενικές εκλογές του 2027 σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία αποτελούν παράγοντα που οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν, καθώς οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξημένη πιθανότητα πολιτικού κατακερματισμού και σχηματισμού κοινοβουλίων χωρίς σαφή πλειοψηφία.

Για την Ελλάδα, οι αναλυτές σημειώνουν ότι το ισχύον εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις εκλογές του 2023, προβλέπει μπόνους εδρών για το πρώτο κόμμα με στόχο τη διευκόλυνση του σχηματισμού σταθερών κυβερνήσεων. Στις εκλογές του 2023, η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε ποσοστό άνω του 40% και αυτοδυναμία. Σύμφωνα όμως με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται η Goldman Sachs, από τον Ιούνιο του 2024 η εκλογική της επιρροή έχει υποχωρήσει κοντά στο 30%.

Η επενδυτική επισημαίνει ότι, παρά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ και του νέου πολιτικού σχηματισμού που συνδέεται με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ΕΛ.Α.Σ), τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα αυξάνουν την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές. Με βάση τις τρέχουσες μετρήσεις, το πιθανότερο σενάριο συνεργασίας θα ήταν μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν στο ραντάρ τους τον κίνδυνο οι εθνικές εκλογές του 2027 στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα να μην οδηγήσουν σε σαφείς κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Στο παρελθόν, οι μεταβαλλόμενοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί έχουν συνδεθεί με κυβερνητική αστάθεια και μακροοικονομικούς κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου του σημερινού ευνοϊκού περιβάλλοντος αποδόσεων (positive carry environment), οι αναλυτές θεωρούν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ως προς τη λήψη θέσεων που προεξοφλούν αύξηση του πολιτικού κινδύνου σε αυτή τη φάση, για δύο λόγους.

Πρώτον, η πιθανότητα πρόωρων εκλογών εντός του τρέχοντος έτους παραμένει σχετικά χαμηλή και, δεύτερον, εκτιμούν ότι οι εκλογές είναι απίθανο να αποτελέσουν καταλύτη για την αύξηση του πολιτικού κινδύνου και τις μεταβολές στα spreads των κρατικών ομολόγων πριν από το τέλος του έτους.