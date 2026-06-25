Διχασμένη η Wall Street μετά τον PCE: Ρεκόρ ο Dow Jones, στο -6% η Apple

Μικτά πρόσημα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μετά τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν τις χαμηλές πτήσεις των τελευταίων ημερών, με την Apple να συμπαρασύρει σε αρνητικό έδαφος το σύνολο του κλάδου.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα επίπεδα ρεκόρ, σημειώνοντας ωστόσο οριακή άνοδο 0,04% και διαμορφώθηκε στις 51.870 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 7.357 μονάδες. Πιέσεις για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, τέλος, για τον τεχνολογικό δείκτη, με τον Nasdaq να σημειώνει πτώση 0,46% στις 25.358 μονάδες.

Στο ταμπλό, βουτιά άνω του 6% σημείωσε η μετοχή της Apple, με την ανακοίνωση των αυξήσεων στις τιμές των MacBook και iPad, με τη μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού να σημειώνει την χειρότεργη ημερήσια επίδοσή της εδώ και τουλάχιστον ένα έτος.

Στον αντίποδα, ράλι άνω του 15% σημείωσε η μετοχή της Micron, καθώς η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης στον κόσμο είδε τα έσοδά της να υπερτετραπλασιάζονται στο προηγούμενο τρίμηνο και να ανέρχονται στα 41,46 δισ. δολάρια. Ισχυρά κέρδη άνω του 5% σημείωσε και η Caterpillar, ενώ οι τίτλοι των Johnson & Johnson και JPMorgan Chase ενισχύθηκαν κατά 1% και 2% αντίστοιχα.

Νωρίτερα, οι επενδυτές πήραν στα χέρια τους και τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE), ο οποίος επιταχύνθηκε, στο δομικό του μέρος, με τον υψηλότερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2023. Ειδικότερα, εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο PCE κατέγραψε ετήσιο ρυθμό 3,4%, ενώ σε μηνιαία άνοδο αυξήθηκε 0,3%.

Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με την εκτίμηση του Dow Jones. Επίσης, μία αναθεωρημένη μέτρηση των στοιχείων του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου έδειξε ότι η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,1%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση του 1,6%. 'Οπως σημειώνουν οι αναλυτές, η αγορά μοιάζει ανακουφισμένη που οι μετρήσεις δεν ήταν χειρότερες λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.