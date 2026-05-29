Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά έτους ο Γενικός Δείκτης

Σε θετικό έδαφος, μετά τη χθεσινή διόρθωση, κινείται στην τελευταία συνεδρίαση του Μαΐου –και πριν την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών– ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Οι αγορές ενέργειας αντιδρούν με συγκρατημένη αισιοδοξία στις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να παρατείνουν τους όρους της «εκεχειρίας, αν και εξακολουθούν να λείπουν κρίσιμες εγκρίσεις, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι χρειάζεται λίγες ημέρες για να εξετάσει το θέμα. Οι αγορές «ζυγίζουν» επίσης τον πιο συγκρατημένο τόνο από την πλευρά της Τεχεράνης.

Πάντως χθες οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά και το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς, ενώ σήμερα η τιμή του Brent κινείται πέριξ των 93 δολαρίων το βαρέλι.

Όπως σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία εξακολουθεί να απαιτεί την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόοδο σε μια σύγκρουση τριών μηνών που έχει διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ και έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις ενεργειακές αγορές.

Από την άλλη, ένας βαθμός αβεβαιότητας παραμένει, καθώς υπάρχουν αναφορές για ανταλλαγές πυρών, παρά την πρόοδο που φέρεται να έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση της εκεχειρίας.

Εντός συνόρων, η αναδιάρθρωση δεικτών διατηρεί στο επίκεντρο τους άμεσα επηρεαζόμενους τίτλους.

Στην Ευρώπη, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται ήπια ανοδικά. Φρανκφούρτη και Παρίσι καταγράφουν κέρδη 0,23% και 0,61% αντίστοιχα, ενώ ο βρετανικός FTSE100 ενισχύεται 0,14%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.377,57 μονάδες με κέρδη 1,24%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 1,79% στις 2.715,63 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος. Ξεχωρίζει η άνοδος 3,29% της Eurobank στα 3,92 ευρώ, η Alpha Bank ακολουθεί ενισχυμένη 2,46% στα 3,87 ευρώ, ενώ οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς και Optima καταγράφουν κέρδη 1,50% και 1,335 αντίστοιχα. Πάνω από 1% ενισχύεται και η Τρ. Κύπρου (+1,17%), ενώ η ΕΤΕ διαπραγματεύεται στα 14,86 ευρώ με άνοδο 0,99%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 5,4:1 με 87 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι μόλις 17 σε αρνητικό και 45 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 34,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,41 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.