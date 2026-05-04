Ευρωαγορές: Πτωτικές τάσεις στη σκιά των νέων δασμών στα αυτοκίνητα

Οι επενδυτές έχουν στρέψει το βλέμμα τους στη νέα απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Τελευταία ενημέρωση: 12:23

Μετά τα χαμηλούς ρυθμούς και τα μεικτά πρόσημα που καταγράφηκε στο ξεκίνημα της εβδομάδας στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές έχουν στρέψει το βλέμμα τους στη νέα απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, πλέον οι δείκτες κινούνται σε κόκκινο έδαφος, με τις μετοχές των αυτοκινήτων να δέχονται πιέσεις μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβάλει νέους δασμούς στα αυτοκίνητα.

Η δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την Παρασκευή προκάλεσε αναταραχές σε ολόκληρο τον κλάδο, με αποτέλεσμα σήμερα μεγάλες γερμανικές εταιρείες όπως η BMW και η Mercedes να καταγράφουν απώλειες 2,1% και 1,9% αντίστοιχα. Porsche και Volkswagen υποχωρούν επίσης, 1,4% και 1,5% η καθεμία.

Η αύξηση των δασμών θα μπορούσε να κοστίσει στη Γερμανία σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ (17,58 δισ. δολάρια) σε οικονομική παραγωγή, σύμφωνα με εκτίμηση του Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Οικονομία του Κιέλου (IfW).

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε χθες Κυριακή ότι οι υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε πως θα επιβληθούν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από αυτή την εβδομάδα στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στόχο όλα τα κράτη μέλη, όχι τη Γερμανία συγκεκριμένα.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται πτωτικά 0,25% στις 610.05 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημειώνει πτώση 0,53% στις 5.850 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται 0,27% στις 24.361 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,52% και τις 8.073 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει απώλειες 0,20% στις 48.148 μονάδες ενώ ο IBEX 35 διολισθαίνει 0,96% στις 17.6098 μονάδες. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι κλειστό λόγω αργίας. Οι ευρωαγορές ολοκλήρωσαν τον Απρίλιο με κέρδη 4,8%, την καλύτερη επίδοσή τους εδώ και 15 μήνες.

Όσο αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η στρατιωτική υποστήριξη που θα προσφέρει η «Επιχείρηση Ελευθερία» για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται στον Κόλπο, θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 μέλη στρατιωτικού προσωπικού. Επίσης, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το αμερικανικό ναυτικό θα παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες διαδρομές. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν άμεση, καθώς η ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε σήμερα ότι ο αμερικανικός στρατός θα δεχθεί επίθεση αν αποπειραθεί να προσεγγίσει τα Στενά του Ορμούζ.

Τη Δευτέρα, το Joint Maritime Information Centers ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν δημιουργήσει μια «περιοχή ενισχυμένης ασφάλειας» νότια των τυπικών ναυτιλιακών διαδρομών και έδωσαν εντολή στα πλοία να συνεργαστούν στενά με τους αξιωματούχους του Ομάν λόγω του αυξημένου όγκου κυκλοφορίας που αναμένεται, σύμφωνα με άρθρο του Associated Press.

Οι παραδοσιακές διαδρομές μέσω των Στενών θεωρούνται «εξαιρετικά επικίνδυνες» λόγω της παρουσίας ναρκών που «δεν έχουν πλήρως ερευνηθεί και περιοριστεί», ανέφερε το JMIC, σύμφωνα με το AP.

Στον απόηχο της είδησης, νέα κέρδη καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Δευτέρα, μετά την αρχική ήπια πτώση, με το Brent να βρίσκετα στα 109,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate ξεπέρασε τα 103 δολάρια, καθώς ενισχύεται 1,33%.