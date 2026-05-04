Πιερρακάκης: Η Ευρώπη θέλει διάλογο με τις ΗΠΑ αλλά είναι έτοιμη και να αντιδράσει

«Η πρώτη μας επιλογή είναι πάντα ο διάλογος -θέλουμε να είμαστε ένας προβλέψιμος εταίρος στη διεθνή οικονομία και πιστεύουμε στη διατλαντική σχέση».

Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιδράσει σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη.

«Η πρώτη μας επιλογή είναι πάντα ο διάλογος -θέλουμε να είμαστε ένας προβλέψιμος εταίρος στη διεθνή οικονομία και πιστεύουμε στη διατλαντική σχέση», δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg. «Ωστόσο, αν υπάρξει απόκλιση από όσα έχουν συμφωνηθεί, προφανώς όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι η αντιπαράθεση έρχεται να προστεθεί στις εντάσεις γύρω από την πολυκαθυστερημένη εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ. Οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει αρχικά σε συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο οι Eυρωβουλευτές δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει, επιδιώκοντας περαιτέρω τροποποιήσεις. Ο Τραμπ υποστήριξε την Παρασκευή ότι η ΕΕ δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τη συμφωνία. Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκρινε ότι ο ρεπουμπλικάνος έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος» διότι η συμφωνία-πλαίσιο που είχε συναφθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ τον περασμένο Αύγουστο δεν εφαρμόζεται.

Ο Πιερρακάκης -μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα- απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, τονίζοντας ότι η Ένωση έχει «εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις». «Η δική μας πλευρά έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της, τόσο ως προς την κοινή δήλωση όσο και ως προς το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται επιτάχυνση, αλλά υπάρχει προβλεψιμότητα από την πλευρά μας».

Ακόμη και πριν από την απειλή της Παρασκευής, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφραζε δυσαρέσκεια για τους δασμούς των ΗΠΑ σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, παρά την πρόσφατη αναθεώρησή τους από τη διοίκηση του Τραμπ, καθώς σχεδόν το ήμισυ των ευρωπαϊκών εξαγωγών που χρησιμοποιούν αυτά τα μέταλλα θα επιβαρυνόταν τελικά με υψηλότερους δασμούς. Παρότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση αυτού του χρόνιου ζητήματος μετά την επίτευξη της συμφωνίας, η Κομισιόν ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα τους εκπροσώπους των κρατών-μελών ότι είναι έτοιμη να αντιδράσει, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η τελευταία κλιμάκωση των δασμών από τον Τραμπ αναζωπύρωσε μια ήδη τεταμένη εμπορική διαμάχη με έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν και η εκτίναξη των τιμών ενέργειας επιβαρύνουν περαιτέρω την παγκόσμια οικονομία. «Περιττό να πούμε ότι αυτή η συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή είναι εντελώς αχρείαστη και ιδιαίτερα δυσάρεστη», δήλωσε ο ΥΠΕΘΟΟ. «Το τελευταίο που χρειάζονται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας, πάνω σε όσα συμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή».

Οι οικονομικές επιπτώσεις έχουν ήδη οδηγήσει κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη στην υιοθέτηση πακέτων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε ο Πιερρακάκης, «τα μέτρα που αποδίδουν είναι εκείνα που είναι πιο στοχευμένα» προς όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «υπάρχει η κατάλληλη αποτύπωση της κατάστασης και η σωστή αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο», επισημαίνοντας πως στόχος είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο η ενεργειακή κρίση να εξελιχθεί σε δημοσιονομική κρίση.