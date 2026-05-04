Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική αντίδραση στις 2.200 μονάδες

Προερχόμενο από τριήμερη διακοπή των συναλλαγών, με τους δείκτες της Wall Street να έχουν καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά την Παρασκευή κι ενώ το αδιέξοδο με το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ παρατείνεται, το Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχειρεί τη Δευτέρα να αντιδράσει ανοδικά.

Η προσπάθεια των ΗΠΑ να αποκαταστήσουν μέρος της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μέσω του «Project Freedom» βρίσκεται στο επίκεντρο, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της. Προς το παρόν, οι τιμές του Brent συνεχίζουν να κινούνται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Σε διπλωματικό επίπεδο, η ειρηνευτική πρόταση του Ιράν έχει απορριφθεί προς το παρόν από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος επανέλαβε ότι η επανέναρξη στρατιωτικών πληγμάτων παραμένει ένα από τα πιθανά σενάρια.

Στην Ευρώπη, το κλίμα είναι αρνητικό για την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, αλλά και για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν να υποβαθμίζουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γηραιά Ήπειρο.

Η αβεβαιότητα κυριαρχεί και στο μακροοικονομικό πεδίο, μετά και τις αποφάσεις επιτοκίων της προηγούμενης εβδομάδας. Σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ, όλο και περισσότεροι ξένοι αναλυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο κατά 25 μονάδες βάσης, και δεν αποκλείουν μια παρόμοια κίνηση 25 μ.β. τον Σεπτέμβριο. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της ενεργειακής κρίσης, και το βασικό ερώτημα είναι με ποια ταχύτητα θα προχωρήσει η ΕΚΤ στη σύσφιξη της πολιτικής της και σε ποιο επίπεδο θα κορυφωθούν τα επιτόκια.

Σε αυτό το κλίμα, DAX και CAC40 εμφανίζουν μικτά πρόσημα, με τον πρώτο να ενισχύεται περί του 0,3% και τον δεύτερο να υποχωρεί σε αντίστοιχο ποσοστό. Στο Λονδίνο η αγορά παραμένει σήμερα κλειστή λόγω αργίας.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα εγχώρια αποτελέσματα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται ανακοινώσεις από εισηγμένες όπως οι Eurobank, Τιτάν και Coca-Cola HBC (7/%), καθώς και από OTE και ETE (8/5).

Με τις απώλειες των προηγούμενων ημερών να ενεργοποιούν αγοραστικά αντανακλαστικά, στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.220,18 μονάδες με άνοδο 1,44%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 1,85% στις 2.497,61 μονάδες με το σύνολο των μετοχών του να κινείται ανοδικά. Στη σύνθεσή του ξεχωρίζουν τα κέρδη περί του 2,2% των ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς, στο +2% ακολουθεί η Alpha Bank, ενώ Optima και Τρ. Κύπρου διαπραγματεύονται ενισχυμένες 1,81% και 1,63% αντίστοιχα. Μικρότερα κέρδη για τη Eurobank που διαπραγματεύεται στα 3,71 ευρώ (+0,82%).

Στο σύνολο του ταμπλό 71 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 20 σε αρνητικό έδαφος και 58 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται λίγο πριν τις 11:00 σε 22,99 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 9,22 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων ένα πακέτο για 472 χιλ. μετοχές της ΔΕΗ αξίας 8,52 εκατ. ευρώ.