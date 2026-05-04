Έκπληκτη η Κάλας με το χρονικό της απόφασης των ΗΠΑ να μειώσουν τα στρατεύματα στη Γερμανία

Ο χρόνος που επέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να ανακοινώσουν ότι σχεδιάζουν να μειώσουν κατά 5.000 τα στρατεύματά τους στη Γερμανία προκαλεί έκπληξη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Ο χρόνος που επελέγη γι' αυτή την ανακοίνωση προκαλεί έκπληξη. Πιστεύω πως δείχνει ότι πρέπει πράγματι να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα στο ΝΑΤΟ και πρέπει πράγματι να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε η Κάλας κατά την άφιξή της για τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία. «Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη για να προστατεύουν μόνο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αλλά και τα αμερικανικά συμφέροντα», πρόσθεσε.