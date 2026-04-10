Ανοδικά το πετρέλαιο, όμως κάτω από τα 100 δολάρια

Νέα άνοδο καταγράφει τη Παρασκευή η τιμή του πετρελαίου, λόγω ανησυχιών που επικρατούν για τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας και καθώς η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.

Ειδικότερα, η τιμή του ευρωπαϊκού Brent σημειώνει άνοδο 1,74% στα 97,33 δολάρια ανά βαρέλι. Το αμερικανικό WTI κινείται στα 99,43 δολάρια το βαρέλι με +1,55%.

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι δύο δείκτες αναφοράς έχουν υποχωρήσει περίπου 11% στις μεγαλύτερες απώλειες από τα προηγούμενα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Σημειώνεται πως επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας έχουν μειώσει την παραγωγική ικανότητα πετρελαίου κατά περίπου 600.000 βαρέλια την ημέρα και τη διακίνηση μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης κατά περίπου 700.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου.

Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε την Πέμπτη σε επίπεδα πολύ κάτω του 10% των συνήθων όγκων, παρά την κατάπαυση του πυρός, καθώς η Τεχεράνη επέβαλε τον έλεγχό της προειδοποιώντας τα πλοία να παραμείνουν εντός των χωρικών της υδάτων.