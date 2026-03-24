Σταθερά σε bear market ο χρυσός - 21% απώλειες από τα υψηλά Ιανουαρίου

Ο χρυσός ανακάμπτει μετά από τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας, αλλά παραμένει σταθερά σε έδαφος bear market

Ο χρυσός ανακάμπτει μετά από τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας, αλλά παραμένει σταθερά σε έδαφος bear market, καθώς το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου συνεχίζουν να αμβλύνουν την γοητεία του κίτρινου μετάλλου.

Σήμερα οι τιμές spot χρυσού ενισχύονται κατά 0,5% στα 4.426,49 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures του χρυσού για παράδοση Απριλίου επίσης ενισχύονται 0,12% στα 4.413 δολάρια ανά ουγγιά.

Παράλληλα, στην αγορά σποτ το ασήμι ενισχύεται 0,6% στα 69,75 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο αποδυναμώνεται 1,8% στα 1.405 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα ενισχύεται ελαφρώς κατά 1,3% στα 1.888 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός spot έχει χάσει πλέον 21% από τότε που έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων ανά ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου, με το πολύτιμο μέταλλο να χάνει σχεδόν 10% την περασμένη εβδομάδα, στη χειρότερη επίδοσή του από τον Σεπτέμβριο του 2011. Ο δείκτης του δολαρίου, εν τω μεταξύ, έχει ενισχυθεί κατά περίπου 3% από την έναρξη του πολέμου.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά επανεκτιμούν επίσης τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, με τον επίμονο πληθωρισμό να μειώνει την πιθανότητα επιθετικών μειώσεων των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, διατηρώντας υψηλότερες τις αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου.