Ευρωαγορές: Ανοδικές κινήσεις με τα βλέμματα στραμμένα στην Γροιλανδία

Οι αγορές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την σημερινή συνάντηση μεταξύ του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και αξιωματούχων της Γροιλανδίας και της Δανίας.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στις εξελίξεις στην Γροιλανδία, με αξιωματούχους του αρκτικού νησιού να αναμένεται να συναντηθούν σήμερα με εκπροσώπους των ΗΠΑ και Δανίας, με το αποτέλεσμα να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τις αγορές.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,28% στις 612,17 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ενισχύεται 0,05% στις 25.424 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,50% στις 8.388 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανεβαίνει 0,28% στις 10.165 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο +0,44% στις 45.722 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 διαπραγματεύεται στο +0,80% στις 17.813 μονάδες.

Όλα τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και αξιωματούχων της Γροιλανδίας και της Δανίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στον Λευκό Οίκο, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις επανειλημμένες αναφορές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «απόκτηση» του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους. Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το αρκτικό νησί δεν πωλείται, αλλά ο Τραμπ έχει συζητήσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για την κατάληψη του πλούσιου σε ορυκτά νησιού.

Στα εταιρικά νέα, ο πετρελαϊκός γίγαντας BP προειδοποίησε την Τετάρτη ότι αναμένει απομείωση λόγω πιστωτικών ζημιών ύψους μεταξύ 4 και 5 δισ. δολ. για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η εταιρεία δήλωσε ότι αυτές οι χρεώσεις σχετίζονταν με τις μονάδες φυσικού αερίου και ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ προειδοποίησε επίσης ότι αναμένει ότι οι συναλλαγές πετρελαίου θα είναι ασθενέστερες κατά την περίοδο, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο. Η μετοχή της BP στο χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρεί 1,4%.

Η μετοχή του γίγαντα της εξόρυξης Fresnillo, του κορυφαίου παραγωγού ασημιού στον κόσμο, έφτασε σε ιστορικό υψηλό στο Λονδίνο, καθώς ενισχύεται περίπου 1%, μετά την άνοδο της τιμής spot του ασημιού πάνω από τα 90 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά.

Επίσης, ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής πυρομαχικών Czechoslovak Group δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να εισαχθεί στο Άμστερνταμ τις επόμενες εβδομάδες, με πιθανή αποτίμηση περίπου 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρεία αναμένει να επωφεληθεί από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα για αμυντικές δαπάνες εν μέσω της αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Οι πρώτες δεσμεύσεις από funds, όπως οι Artisan Partners, BlackRock και Al-Rayyan, ανέρχονται ήδη σε 900 εκατομμύρια ευρώ, καθώς επιδιώκουν να τοποθετηθούν σε μία εταιρεία που μπορεί να αποδειχθεί σε μία από τις πιο πολύτιμες αμυντικές επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Οι αμυντικές μετοχές υποχωρούν μετά το θετικό τους άνοιγμα, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να έχει γυρίζει πλέον αρνητικός εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων που σχετίζονται με τη Γροιλανδία, εκτεταμένες και βίαιες διαμαρτυρίες στο Ιράν - και την υπόσχεση παρέμβασης από τις ΗΠΑ εάν εκτελεστούν διαδηλωτές - καθώς και τις επιπτώσεις από την εκδίωξη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Ασία: Νέο ρεκόρ για τους ιαπωνικούς δείκτες

Στην Ασία, οι ιαπωνικοί δείκτες έφτασαν σε ιστορικά υψηλά εν μέσω προσδοκιών ότι ο πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, πιθανώς τον Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,61%, ξεπερνώντας το όριο των 54.000 μονάδων για πρώτη φορά, ενώ και ο Topix κατέγραψε νέο ρεκόρ, σημειώνοντας άνοδο 1,26% στις 3.644,16 μονάδες.

Στις άλλες αγορές τα πρόσημα ήταν ανάμεικτα, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ενισχύεται 0,65% στις 4.723,1 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,72% στις 942,18 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε 0,56% υψηλότερα, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αντέστρεψε τα κέρδη του κλείνοντας με πτώση 0,4% στις 4.741,93 μονάδες.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στα επίπεδα ρεκόρ των 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εκτινάχθηκε το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας το 2025, παρά το γεγονός πως οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 20% ως αποτέλεσμα των δασμών που εφάρμοσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,6% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας κατά πολύ τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για ανάπτυξη 3% και επιταχύνοντας από την αύξηση 5,9% τον Νοέμβριο. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης σημαντικά τον Δεκέμβριο, συγκεκριμένα κατά 5,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για ανάπτυξη 0,9% - η ισχυρότερη από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 0,14% κλείνοντας την ημέρα στις 8.820,6 μονάδες.