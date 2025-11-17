Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Καταρτίζεται ν/σ για κυρώσεις στις χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία

Σχέδιο νόμου, δυνάμει του οποίου θα επιβάλλονται κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συνδιαλλάσσεται με τη Ρωσία, καταρτίζουν ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί.

Σχέδιο νόμου, δυνάμει του οποίου θα επιβάλλονται κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συνδιαλλάσσεται με τη Ρωσία, καταρτίζουν ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως το μέτρο ενδέχεται να συμπεριλάβει επίσης το Ιράν.

«Όπως ξέρετε, εγώ το πρότεινα, έτσι οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους. «Μπορεί να προσθέσουν το Ιράν σ’ αυτό», πρόσθεσε.

