Επιμένει το τεχνολογικό «ξεπούλημα» στη Wall Street

Διατηρείται το ισχυρό τεχνολογικό sell off στην Wall Street με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να δοκιμάζονται και την Παρασκευή, εν μέσω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις τους, ενώ τo reopening στις ΗΠΑ μετά το shutdown - ρεκόρ θολώνει το τοπίο γύρω από μία νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο από την Fed.

Ο Dow Jones υποχωρεί 1,06% στις 46.955 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,71% στις 6.689 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,66% στις 22.718 μονάδες. Στο ταμπλό, οι μετοχές των Big Tech υποφέρουν για ακόμη μία συνεδρίαση: Η Nvidia χάνει 1,21% και η Advanced Micro Devices (ΑΜD) κατρακυλά 3%. Οι Palantir και Tesla διολισθαίνουν 1,85% και 2,6% αντίστοιχα.

Οι κύριοι δείκτες των ΗΠΑ κατέγραψαν την Πέμπτη τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή τους από τις 10 Οκτωβρίου με τις απώλειες να έχουν πλέον θέσει τον τεχνοβαρή Nasdaq σε τροχιά για να διακόψει το σερί ανόδου επτά εβδομάδων ανόδου με μια εβδομαδιαία πτώση 0,6%. Ο S&P 500 μετρά άνοδο περίπου 0,1% σε εβδομαδιαία βάση και ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 1%.

Οι ανησυχίες για το ΑΙ trade έχουν αναδυθεί με την πρόσφατη αποδυνάμωση του βαρύ χαρτιού της Oracle, να τρομάζει περαιτέρω τους επενδυτές για τις φουσκωμένες τεχνολογικές αποτιμήσεις, που έχουν φέρει τεράστια αύξηση στη χρηματοδότηση με ομόλογα και χρέη ενώ τα φιλόδοξα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη πλέον προκαλούν αγωνίες στους traders.

«Μεγάλο μέρος της αγοράς υποστηρίζεται από το AI trade», επεσήμανε ο Γιουνγκ - Γιου Μα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της PNC Asset Management. «Αυτή η υποχώρηση είναι μια υγιής διόρθωση εδώ. Η ώθηση και η έλξη στην αγορά έχει χαθεί προσωρινά με επιβάρυνση του επενδυτικού κλίματος, επειδή επικρατούν πολλές ανησυχητικές καμπύλες και σπασμένα γραφήματα. Επομένως, χρειάζεται λίγο χρόνο η Wall Street για να ανασυσταθεί» πρόσθεσε.

Η απαισιοδοξία για την επερχόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια πρόσθεσε επίσης πίεση στην αγορά. Οι traders τώρα προεξοφλούν μια πιθανότητα σχεδόν 52% ότι η FOMC θα μειώσει τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης κατά τη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, η οποία είναι χαμηλότερη από την πιθανότητα 62,9% που έδιναν πριν μία εβδομάδα και την πιθανότητα 95,5% προ μηνός.

Οι επενδυτές βασίζονται σε μια ακόμη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο για την αναζωογόνηση της οικονομίας, καθώς και στην ανάληψη ρίσκων και κινδύνων στη Wall Street με στροφή στα ασφαλή καταφύγια. Ωστόσο, ορισμένα μέλη της Fed ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ ασταθής για να δικαιολογήσει μια ακόμη περικοπή στο κόστος δανεισμού το 2025.

Το shutdown των ΗΠΑ, ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία, έληξε το βράδυ της Τετάρτης, αφού διήρκεσε περισσότερο από έξι εβδομάδες, τερματίζοντας μια περίοδο όπου οι επενδυτές λειτουργούσαν χωρίς σημαντικά οικονομικά δεδομένα. Αντίθετα, έχει εγείρει νέα ερωτήματα. Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένα data που αναμενόταν να δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια του αδιεξόδου ενδέχεται να μην κυκλοφορήσουν ποτέ.