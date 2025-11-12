UBS για αναδυόμενες αγορές: Χαμηλότερες αποδόσεις το 2026 αλλά και «κρυμμένες» ευκαιρίες - Τι λέει για Ελλάδα

Ηγετικό ρόλο εκτιμάται ότι θα έχει η Κίνα, ενώ Βραζιλία, Μαλαισία και Ελλάδα κατατάσσονται στις «φθηνές» αγορές με ελκυστική σχέση ρίσκου-απόδοσης.

Χαμηλότερες αποδόσεις, αλλά και αρκετές «κρυμμένες» ευκαιρίες, θα είναι σύμφωνα με τη UBS η γενική εικόνα των αναδυόμενων αγορών το 2026.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές του οίκου, το 2025 οι μετοχές και τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών κατέγραψαν μια σπάνια υπεραπόδοση έναντι των ΗΠΑ, για τρίτη φορά, μόλις, από το 2011. Για το 2026 αναμένουν «χαμηλότερες, αλλά αξιοπρεπείς αποδόσεις» και δίνουν τιμή-στόχο για τον δείκτη MSCI EM στις 1.510 μονάδες.

Όπως εξηγούν, με τη νομισματική χαλάρωση της Fed ήδη πλήρως ενσωματωμένη στις τιμές, το δολάριο, που υπήρξε βασικός παράγοντας ροών και αποτιμήσεων στις αναδυόμενες αγορές, είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει εκ νέου μεταστροφή των κεφαλαίων.

Ο οίκος κάνει επίσης λόγο για «αρκετές ιδιόμορφες επενδυτικές ευκαιρίες» στις αναδυόμενες αγορές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών ενδέχεται να υπεραποδώσουν έναντι των ΗΠΑ στο α’ τρίμηνο του 2026, στη συνέχεια η UBS αναμένει συνολικά χαμηλότερες επιδόσεις για τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών, της τάξης του 7%-9%.

Ηγετικό ρόλο μεταξύ των αναδυόμενων αγορών εκτιμάται ότι θα έχει η Κίνα ενώ, όπως επισημαίνει η UBS, υπάρχουν μερικές ακόμη φθηνές αγορές, όπως η Βραζιλία, η Μαλαισία και η Ελλάδα, οι οποίες προσφέρουν ελκυστική σχέση ρίσκου-απόδοσης.