UBS: «Νέα εποχή» για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Ποιοι είναι οι νέοι «διεθνείς πρωταθλητές»

Αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών μετοχών εμφανίζονται οι αναλυτές της UBS. Ποιοι είναι οι κλάδοι που θα πρωταγωνιστήσουν το 2026, σε ποιες μετοχές εστιάζει ο οίκος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές τους και ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες επιλογές που ξεχωρίζουν σήμερα.

Αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών μετοχών εμφανίζονται οι αναλυτές της UBS, εκτιμώντας ότι «εισέρχονται σε μια νέα εποχή το 2026», με ώθηση από την εγχώρια ανάπτυξη, την ισχυρή δημοσιονομική επέκταση και ένα κύμα διαρθρωτικών επενδύσεων.

Όπως εξηγούν, αν και υπάρχουν ακόμα δυσκολίες στο διεθνές περιβάλλον, η Ευρώπη προσφέρει «ελκυστική ανοδική ασυμμετρία», ιδιαίτερα σε επιλεγμένους κλάδους όπου η πολιτική, οι αποτιμήσεις και δυναμική της κερδοφορίας ευθυγραμμίζονται.

Για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, η UBS προβλέπει επιστροφή σε αυξανόμενη κερδοφορία για τις ευρωπαϊκές εισηγμένες. Όπως λένε, οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 10%-11%. «Αυτό μπορεί να αποδειχθεί κάπως υπερβολικό, αλλά θεωρούμε ότι είναι σχετικά ρεαλιστικό» σημειώνουν, ενώ οι ίδιοι προβλέπουν αύξηση 7%.

Η UBS δίνει τιμή-στόχο για τον δείκτη STOXX Europe 600 στις 600 μονάδες στο τέλος του 2025, ενώ αναμένουν άνοδο έως τις 650 μονάδες το τέλος του 2026 που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 11,43%.

Επενδυτικές ευκαιρίες και νέοι «διεθνείς πρωταθλητές»

Οι πιο ελκυστικές ευκαιρίες αναδύονται μέσα από την ανανέωση και τις διαρθρωτικές επενδύσεις της Ευρώπης, σημειώνει η UBS και ξεχωρίζει ως κλάδο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οποίος ωφελείται από επενδύσεις άνω των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ σε δίκτυα και καθαρή ενέργεια. Επίσης, η ηλεκτροκίνηση ωφελείται από ρυθμιστικά κίνητρα και σταθερές επενδύσεις σε υποδομές.

Ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται επίσης σε ευνοϊκή θέση, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, επιταχυνόμενη πιστωτική ανάπτυξη και ελκυστικές αποτιμήσεις.

Πρόκειται δηλαδή για κλάδους που ωφελούνται από τη δημοσιονομική επέκταση, την πολιτική στήριξη και τη στροφή προς την εγχώρια ζήτηση και τις επενδύσεις. Όπως επισημαίνει ο οίκος, στο επίκεντρο της ανάκαμψης της Ευρώπης είναι οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και επιλεγμένες βιομηχανίες, καθώς όλες ωφελούνται από ανοδικές αναθεωρήσεις κερδών, ισχυρές κεφαλαιακές θέσεις και από τις διαρθρωτικές αλλαγές που διαμορφώνουν το ευρωπαϊκό οικονομικό τοπίο.

Οι κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της UBS μας για το 2026 επικεντρώνονται στους λεγόμενους «νέους διεθνείς πρωταθλητές της Ευρώπης» που οι αναλυτές του οίκου αποκαλούν «GOTCHA» (Global Opportunities for Thematic CHAmpions). Αναφέρονται σε επιχειρήσεις που αξιοποιούν τα εγχώρια πολιτικά πλεονεκτήματα για να επιτύχουν παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ στρέφουν το ενδιαφέρον τους και σε επιχειρήσεις που μπορούν να αναδειχθούν σε ηγέτες παραγωγικότητας, ωφελούμενες περαιτέρω από την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Κλειδί» η παραγωγικότητα

Ορισμένες εταιρείες ήδη καταφέρνουν να αυξήσουν τις πωλήσεις ανά εργαζόμενο και τα περιθώρια κέρδους τους και, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στην εμπειρία των πελατών και στην προϊοντική καινοτομία, εξελίσσεται σε βασικό παράγοντα τόσο για τη γενική πορεία της αγοράς όσο και για την υπεραπόδοση μεμονωμένων μετοχών.

Σύμφωνα με τη UBS, μεταξύ των πρώτων που υιοθετούν την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και που μπορούν να δουν ταχύτερη αύξηση παραγωγικότητας, είναι οι κλάδοι των χρηματοοικονομικών, της βιομηχανίας και της τεχνολογίας. Ο οίκος εστιάζει περισσότερο, όπως εξηγεί, σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών, οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο πλούτο δεδομένων.

Κορυφαίες θεματικές για το 2026

Η UBS λοιπόν συνοψίζει τις κορυφαίες θεματικές για το 2026, ήτοι τομείς δραστηριότητας με πολυετείς τάσεις και σαφείς καταλύτες, ξεχωρίζοντας συγκεκριμένες μετοχές σε κάποιες από αυτές:

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Οι ευρωπαϊκές ανανεώσιμες πηγές βρίσκονται σε πορεία διαρκούς ανόδου, υποστηριζόμενες από πάνω από 2 τρισ. ευρώ επενδύσεων σε δίκτυα και καθαρή ενέργεια. Οι EDP και Solaria ξεχωρίζουν για πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίων και προοπτικές ανάπτυξης, αν και έχουν κρίσιμα ορόσημα μπροστά τους.

Ηλεκτροκίνηση – Βρίσκει στήριξη στο ρυθμιστικό πλαίσιο και σε επενδύσεις σε υποδομές. Οι Prysmian και Enel βρίσκονται σε ισχυρή θέση, αξιοποιώντας την παγκόσμια ηγετική τους θέση στην παραγωγή καλωδίων και την επέκταση δικτύων.

Ηγέτες παραγωγικότητας - Εταιρείες που έχουν ήδη επωφεληθεί από αυξανόμενες πωλήσεις ανά εργαζόμενο και υψηλότερα περιθώρια. Εστιάζουμε σε εκείνες όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω αυτήν την τάση.

Μετοχές «GOTCHA» - Οι εγχώριες πολιτικές τάσεις δημιουργούν νέους παγκόσμιους πρωταθλητές στους τομείς των ανανεώσιμων, της ηλεκτροκίνησης, της άμυνας και των υποδομών. Οι Acciona, Rexel και Prysmian ξεχωρίζουν για τη μετατροπή τοπικών πλεονεκτημάτων σε διεθνή ανάπτυξη.

Τράπεζες - Οι ευρωπαϊκές τράπεζες (Euro STOXX Banks) συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι των αμερικανικών, με ώθηση από την αυξανόμενη πιστωτική ανάπτυξη, τον αποτελεσματικό έλεγχο κόστους και την ισχυρή κεφαλαιακή θέση. Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, με περαιτέρω ανοδικό περιθώριο καθώς διατηρείται η δυναμική των κερδών.

Αμυντικές μετοχές: Οι ασφαλιστικές, οι κοινής ωφέλειας και οι τηλεπικοινωνίες προσφέρουν ανθεκτικές ταμειακές ροές και υψηλές μερισματικές αποδόσεις, παρέχοντας σταθερότητα εν μέσω συνεχιζόμενης μακροοικονομικής μεταβλητότητας.

Λιγότερο προτιμητέες: Αυτοκινητοβιομηχανίες, χημικά και προϊόντα οικιακής χρήσης αντιμετωπίζουν κυκλικές και διαρθρωτικές δυσκολίες, όπως υπερβάλλουσα αποθεματοποίηση, πιέσεις στα περιθώρια και προκλήσεις σε επίπεδο συναλλαγματικών ισοτιμιών και κόστους πρώτων υλών.

Βραχυπρόθεσμες επιλογές

Η ανάλυση REVS (Regime, Earnings, Valuation, Sentiment) είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο-εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η UBS για τη βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση σε μετοχές. Συνδυάζει τέσσερις βασικούς παράγοντες (μακροοικονομικό καθεστώς, προσδοκώμενα κέρδη, αποτιμήσεις και επενδυτικό κλίμα) προκειμένου να αποτυπώσει τόσο τη γενική δυναμική της αγοράς (beta) όσο και τις ευκαιρίες υπεραπόδοσης (alpha) σε επιμέρους τίτλους και κλάδους.

Ο οίκος εξηγεί ότι το πλαίσιο REVS έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για την παρακολούθηση της δυναμικής της αγοράς, καθώς βοηθά στον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών , ακόμη κι αν οι αποτιμήσεις είναι υψηλές και η μετοχή αντιμετωπίζει «συνωστισμό» τοποθετήσεων. Παράλληλα, συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό φάσεων όπου αυτοί οι θετικοί παράγοντες αρχίζουν να εξασθενούν και οι μετοχές ενδέχεται να υποαποδώσουν. Τα σήματα αυτά είναι συνήθως χρήσιμα σε ορίζοντα 3–6 μηνών. Στην τρέχουσα φάση, το REVS δείχνει ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι τηλεπικοινωνίες, τα χρηματοοικονομικά και ορισμένες βιομηχανίες συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες, με εταιρείες όπως οι Iberdrola, Aviva και Nexans να ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό θεμελιωδών προοπτικών και θετικής επενδυτικής δυναμικής.

Οι « GOTCHA »

«Η εγχώρια επιτυχία μπορεί συχνά να αποτελέσει εφαλτήριο για διεθνή ανάπτυξη. Αυτό ισχύει για ορισμένες από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες παγκοσμίως, και η Ευρώπη δεν αποτελεί εξαίρεση» σχολιάζουν οι αναλυτές της UBS. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι πολλές από τις πιο επιτυχημένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις από την Κίνα (ιδίως στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας), με υψηλότερες τιμές ενέργειας (χημικά, ορισμένα κεφαλαιουχικά αγαθά), καθώς και με γεωπολιτικές μεταβολές όπως οι δασμοί, οι πολιτικές τιμολόγησης και οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές προτιμήσεις (φαρμακευτικά, τρόφιμα, προϊόντα οικιακής και προσωπικής φροντίδας, είδη πολυτελείας).

Παρά τις προκλήσεις, όμως, οι αλλαγές πολιτικής και οι θεματικοί άξονες που προαναφέρθηκαν, διαμορφώνουν το επόμενο κύμα παγκόσμιων πρωταθλητών της Ευρώπης: