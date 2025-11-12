Προσπάθεια για το 3x3 στο ΧΑ

Τρίτο διαχρονικό ανοδικό κλείσιμο θα επιχειρήσει την Τετάρτη η Λεωφόρος Αθηνών, με το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να λειτουργεί ευνοϊκά.

Κέρδη περί του 1% καταγράφει ο γερμανικός DAX, περί του 0,8% ο γαλλικός CAC και 0,25% ο βρετανικός FTSE 100, μετά και τη χθεσινή άνοδο στη Wall Street, ενώ οι επενδυτές «ζυγίζουν» και τη συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών εισηγμένων.

Όπως εξηγεί σε ανάλυσή της η UniCredit, από τις 336 εταιρείες του STOXX Europe 600 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα, σχεδόν το 60% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, κυρίως μέσα από μειώσεις κόστους και στρατηγικές απορρόφησης των επιπτώσεων των δασμών. Οι κυκλικοί κλάδοι και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν πιέσεις λόγω της ισχυρής ισοτιμίας του ευρώ και της εμπορικής αβεβαιότητας, ωστόσο υπήρξαν και θετικές εκπλήξεις, καθώς τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες εμφάνισαν ισχυρή δυναμική.

«Οι επενδυτές επαναξιολογούν την εμπιστοσύνη τους στην οικονομία» σχολιάζουν οι αναλυτές της UniCredit, προσθέτοντας ότι «τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου 2025 δείχνουν ότι οι προοπτικές για αύξηση των ευρωπαϊκών εταιρικών κερδών το 2026 είναι μεν θετικές, αλλά απαιτείται προσοχή». Για το 2026, οι ίδιοι αναμένουν για τις ευρωπαϊκές εισηγμένες μέση αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 8%.

Σε αυτό το κλίμα, και ενώ συνεχίζονται οι εγχώριες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων (αύριο ανακοινώνουν Helleniq Energy, ΟΤΕ και Austriacard), η ελληνική αγορά θα χρειαστεί να διασπάσει ανοδικά τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία κινείται το τελευταίο διάστημα, αν θέλει να δοκιμάσει κίνηση προς τα πρόσφατα υψηλά. Προς το παρόν οι καταλύτες παραμένουν εστιασμένοι σε μεμονωμένους τίτλους.

Ορόσημο όχι μόνο για την ΕΧΑΕ, αλλά και για την αγορά συνολικά, μπορεί να αποτελέσει η ερχόμενη Δευτέρα, ημέρα λήξης της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.038,89 μονάδες με άνοδο 0,71%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 0,64% στις 2.267,57 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του να διαπραγματεύεται με κέρδη.

Στο σύνολο του ταμπλό 87 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 23 σε αρνητικό έδαφος και 40 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 30,90 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €13,82 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.