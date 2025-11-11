Ευρωαγορές: Δεύτερη σερί άνοδος με ισχυρή Ελβετία - «Άλμα» 8% για την Vodafone

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν για δεύτερη συνεδρίαση οι δείκτες, καθώς η αισιοδοξία για το τέλος του lockdown της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών μεγάλωσε.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν για δεύτερη συνεδρίαση την Τρίτη οι δείκτες στην Ευρώπη, καθώς η αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών για το τέλος του lockdown της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών μεγάλωσε, αφού η Γερουσία προώθησε ένα μέτρο χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 1,33% στις 580,41 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κλείνουν στο «πράσινο». O δείκτης Eurostoxx 50 κέρδισε 1,09% στις 5.726 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 0,57% στις 24.096 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 1,25% στις 8.156 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 1,15% στις 9.899 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδισε 1,24% στις 44.438 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 κέρδισε 1,34% στις 16.399 μονάδες. Ο ελβετικός SMI ισχυροποιήθηκε 1,89% στις 12.701 μονάδες μετά την είδηση πως η Ελβετία φαίνεται να πλησιάζει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη μείωση των δασμών.

Ο τομέας των πολυτελών προϊόντων της Ελβετίας σημείωσε κέρδη, με την Richemont να ενισχύεται σχεδόν 2%, ενώ η Swatch πρόσθεσε 6,09% και η Givaudan έκλεισε στο 1,93%.

Στο ταμπλό, η Vodafone σημείωσε άνοδο 8% μετά την ανακοίνωση συνολικών εσόδων 19,6 δισ. ευρώ (22,7 δισ. δολάρια) για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, που αντιστοιχεί σε αύξηση 7,3%. Ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος, που είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το μέρισμά του και ότι θα επιτύχει τον ανώτατο στόχο των προβλέψεων για τα κέρδη του οικονομικού έτους 2026, εν μέρει χάρη στην ανάπτυξη στη Γερμανία, την μεγαλύτερη αγορά του.

Στα «μάκρο» της ημέρας, σε υψηλό 4,5 ετών (από τις αρχές του 2021 όταν η οικονομία βρισκόταν υπό σκληρά μέτρα προστασίας λόγω της COVID-19) στο 5% σκαρφάλωσε η ανεργία στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο, αποδεικνύοντας την αποθέρμανση της αγοράς εργασίας που ώθησε αρκετούς αξιωματούχους της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒοΕ) να ζητήσουν μείωση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα.