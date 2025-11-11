Ειδήσεις | Διεθνή

Τρεις νεκροί από ανατροπή λέμβου με μετανάστες νότια της Γαύδου - Διασώθηκαν 56 άτομα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τρεις νεκροί από ανατροπή λέμβου με μετανάστες νότια της Γαύδου - Διασώθηκαν 56 άτομα
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ύστερα από ανατροπή λέμβου που μετέφερε αλλοδαπούς, περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ύστερα από ανατροπή λέμβου που μετέφερε αλλοδαπούς, περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί τρεις σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανούς αγνοουμένους.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο παραπλέοντα πλοία και δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ενώ έχει απογειωθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα από πλοίο της δύναμης Frontex, που συμμετέχει στην επιχείρηση. Οι έρευνες συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα Θέρμανσης: Τι να προσέξουν ένοικοι και διαχειριστές πολυκατοικιών

Νερό SOS: Ξεκίνησαν χειμερινό πότισμα με... υφάλμυρο νερό στα θερμοκήπια στη νότια Κρήτη!

Βαριές καταγγελίες Λιβανού για απειλές από κρητικούς λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Ολιστική πρόταση Ανδρουλάκη για βεντέτες

tags:
Μεταναστευτικό
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider