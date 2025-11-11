Λιθουανός ΥΠΕΞ: Να απορριφθούν συνομιλίες με τη Λευκορωσία για το άνοιγμα εκ νέου των συνόρων

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών να διεξαγάγει συνομιλίες με τη Λιθουανία σχετικά με σημεία ελέγχου στα σύνορα των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις δήλωσε σήμερα ότι συνέστησε να μην γίνουν δεκτές συνομιλίες με τη Λευκορωσία για εκ νέου άνοιγμα των σημείων ελέγχου στα σύνορα των δύο χωρών, αφότου ο πρόεδρος της Λευκορωσίας έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών της χώρας του να διεξαγάγει συνομιλίες με τη Λιθουανία για το θέμα αυτό.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών να διεξαγάγει συνομιλίες με τη Λιθουανία σχετικά με σημεία ελέγχου στα σύνορα των δύο χωρών.

Τα σημεία συνοριακής διέλευσης ανάμεσα στη Λιθουανία και τη Λευκορωσία θα παραμείνουν κλειστά για ταξιδιώτες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση σε πρόσφατες διαταραχές του εναέριου χώρου από μπαλόνια λαθρεμπόρων, δήλωσε νωρίτερα η Λιθουανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ