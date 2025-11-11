Ζελένσκι: Η κατάσταση στο Ποκρόφσκ παραμένει δύσκολη και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στην εμπόλεμη πόλη Ποκρόφσκ παραμένει δύσκολη και ότι οι κακές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες κλιμακώνονται.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνομιλία που είχε με τον αρχηγό στρατού, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Μόσχα αυξάνει τις επιθέσεις της στην νότια περιοχή της Ζαπορίζια.

Την ίδια στιγμή, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στην πόλη Ορσκ στην περιοχή του Όρενμπουργκ.

«Εκρήξεις και πυρκαγιά παρατηρήθηκαν στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία από τις βασικές μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου επλήγη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην Κωνσταντινούπολη ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας διαπραγματευτών

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας διαπραγματευτών στις συνομιλίες με τη Ρωσία, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να προσπαθήσει να «ξεμπλοκάρει» την διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου με τη Μόσχα και ότι θα έχει περισσότερες συναντήσεις για το θέμα αυτό στη Μέση Ανατολή.

«Υπάρχει μια συμφωνία και πρέπει να εφαρμοσθεί» δήλωσε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος είναι επίσης γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας.

