Χρηματιστήριο Αθηνών: Ολοκληρώθηκε το ATHEX Small Cap Conference 2025

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 433 κατ' ιδίαν και ομαδικές συναντήσεις (one-to-one και group meetings), με τη συμμετοχή 55 εκπροσώπων εισηγμένων εταιρειών και 124 αναλυτών.

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το ATHEX Small Cap Conference 2025, που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, υψηλόβαθμα στελέχη 19 εισηγμένων εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε Έλληνες διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές τα οικονομικά τους αποτελέσματα, τις στρατηγικές ανάπτυξής τους και τα μελλοντικά τους σχέδια.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 433 κατ' ιδίαν και ομαδικές συναντήσεις (one-to-one και group meetings), με τη συμμετοχή 55 εκπροσώπων εισηγμένων εταιρειών και 124 αναλυτών, θεσμικών επενδυτών και εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιρειών.

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Γιάννος Κοντόπουλος, τόνισε: «Οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης αποτελούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό και εξωστρεφές τμήμα της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε φέτος έναν νέο δείκτη αναφοράς, τον ATHEX Small Cap Index, ο οποίος ήδη παρουσιάζει απόδοση +32% για το 2025. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον δείκτη έχουν σημειώσει 29% αύξηση στην κεφαλαιοποίηση και 68% στη συναλλακτική τους δραστηριότητα για το αντίστοιχο διάστημα».

Το ATHEX Small Cap Conference 2025 εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ενίσχυση της προβολής των εισηγμένων εταιρειών, την αύξηση της κάλυψής τους από χρηματιστηριακούς αναλυτές και τη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών τους.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στο φετινό συνέδριο ήταν οι εξής: ALPHATRUST ANDROMEDA, AS COMPANY, ELTON GROUP, EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS, INTERLIFE, KIRIAKOULIS GROUP, LOULIS FOOD INGREDIENTS, MEDITERRA, N. VARVERIS-MODA BAGNO, ONYX, ORILINA PROPERTIES, PAPOUTSANIS, PERFORMANCE TECHNOLOGIES, PETROS PETROPOULOS, QUALITY & RELIABILITY, REAL CONSULTING, REVOIL, SOFTWEB και UNIBIOS.