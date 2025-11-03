Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ - Ανακτά τις 2.000 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ανοδικά αντιδρά στην πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου η Λεωφόρος Αθηνών, μετά τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Κέρδη έως και άνω του 1% για τον Γενικό Δείκτη που ανακτά το επίπεδο των 2.000 μονάδων.

Ανοδικά αντιδρά στην πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου η Λεωφόρος Αθηνών, μετά τις απώλειες 0,81% την προηγούμενη εβδομάδα.

Υποστηρικτικό το κλίμα από τις αγορές του εξωτερικού, με τους δείκτες της Wall Street να ολοκληρώνουν ενισχυμένοι την Παρασκευή, ενώ στην Ευρώπη ο FTSE100 ξεκινά ήπια ανοδικά με κέρδη 0,20%, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,62% και ο γαλλικός CAC σημειώνει οριακή άνοδο 0,09%.

Εντός συνόρων, η αγορά κινείται σε ρυθμούς εταιρικών αποτελεσμάτων. Η διοίκηση του ΔΑΑ ανακοίνωσε σήμερα κέρδη 185,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, ενώ εντός της εβδομάδας ανακοινώνουν αποτελέσματα και οι Metlen (6/11), ΕΤΕ (6/11), Τιτάν (6/11) και Alpha Bank (7/11).

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται επίσης την Τετάρτη η αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI, ενώ στο κλείσιμο της εβδομάδας αναμένεται και η ανακοίνωση της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.

«Χρειάστηκαν 12 μήνες για να δούμε αρνητικό κλείσιμο στον ΓΔ» σχολιάζει για το πρόσημο του Οκτωβρίου η Fast Finance, επισημαίνοντας ότι «η ένταξη στις αναδυόμενες αγορές πιθανότατα ήταν η αφορμή, καθώς αρκετά funds μείωσαν και μειώνουν θέσεις, χωρίς οι εν δυνάμει αγοραστές στην παρούσα φάση να είναι βιαστικοί».

Μπαίνοντας στον Νοέμβριο, «ο τραπεζικός κλάδος θα μοιράσει μισό δισ. ευρώ προμερίσματα, γεγονός που αποτελεί σημαντικό λόγο για την υπεραπόδοση του κλάδου το τελευταίο διάστημα - και όχι μόνο» σημειώνει η χρηματιστηριακή, προσθέτοντας πως «ο μήνας θα μας λύσει και το τι θα συμβεί τόσο με τον ΟΠΑΠ όσο και με την ΕΧΑΕ».

«Στο ταμπλό, μπορεί ο ΓΔ να μην έχει τάση, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν τίτλοι που αποδίδουν, και γενικά βλέπουμε ότι πολλές μετοχές βρίσκονται σε διαφορετική φάση από το σύνολο της αγοράς. Συνήθως ο Νοέμβριος δεν είναι κακός μήνας, καθώς οι διαχειριστές προς το τέλος του κλείνουν βιβλία και θέλουν να διασφαλίσουν τις αποδόσεις του έτους» σχολιάζουν οι αναλυτές της Fast Finance.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 1,11% στις 2.017,41 μονάδες, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Υπεραπόδοση για τον τραπεζικό δείκτη, που κινείται στο +1,83% και τις 2.278,19 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος και τις μετοχές των Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς να ενισχύονται σε ποσοστό άνω του 2%. Με κέρδη 1,72% και 1,53% οι τίτλοι των Eurobank και ΕΤΕ αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό 76 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι μόλις 20 σε αρνητικό έδαφος και 55 αμετάβλητων.

Ο τζίρος διαμορφώνεται σε 29,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €9,09 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.