ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων ύψους 500 εκατ. ευρώ - Στο 1,72% η απόδοση

Στο 1,72% διαμορφώθηκε η απόδοση μετά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη.

Στο 1,72% διαμορφώθηκε η απόδοση μετά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη. Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία στις αρχές Οκτωβρίου η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 1,78%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,180 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

