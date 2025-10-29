ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων ύψους 500 εκατ. ευρώ - Στο 1,72% η απόδοση

Στο 1,72% διαμορφώθηκε η απόδοση μετά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη.

Στο 1,72% διαμορφώθηκε η απόδοση μετά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη. Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία στις αρχές Οκτωβρίου η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 1,78%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,180 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.