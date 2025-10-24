ΧΑ: Stock picking και οριακές μεταβολές για τον ΓΔ

Η αγορά παραμένει χωρίς σαφή κατεύθυνση, παρά τις τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap, οριακές απώλειες για τον δείκτη των τραπεζών.

Με εναλλαγές προσήμου σε εξαιρετικά στενό εύρος διακύμανσης κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ. Η αγορά παραμένει χωρίς σαφή κατεύθυνση, παρά τις τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις που έχουν προηγηθεί, με τους επενδυτές να συνεχίζουν το… stock picking.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, από τις οποίες θα μπορούσε να πάρει κατεύθυνση το ΧΑ, για μία ακόμα ημέρα εμφανίζουν μικτά πρόσημα και οριακές μεταβολές.

Στη Γερμανία, οι αμφιβολίες για την επίδραση που θα έχει στην οικονομία το δημοσιονομικό πακέτο ενισχύονται. Οι αρχικές, σχεδόν ενθουσιώδεις, εκτιμήσεις για το 2026 έχουν μετριαστεί και οι περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν αναθεωρήσει καθοδικά τις εκτιμήσεις τους, αναμένοντας πλέον ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας με ρυθμό 1,2% το επόμενο έτος.

Για τη Wall Street, το shutdown, που πλέον διανύει την τέταρτη εβδομάδα, είναι πιθανό να αρχίσει να προβληματίζει όλο και πιο έντονα την αγορά βραχυπρόθεσμα. Παρόλο που στο αμερικανικό ταμπλό δεν αποτυπώνεται κάποια ανησυχία για τις συνέπειες του shutdown, η αγορά πορεύεται στα «τυφλά» σε ό,τι αφορά την εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται περισσότερο, προς το παρόν, στη συνάντηση που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.036,53 μονάδες με οριακές απώλειες 0,09%. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΓΔ ενισχύεται μέχρι στιγμής σε ποσοστό 2,56%

Ήπια διακύμανση και για τον τραπεζικό δείκτη, που καταγράφει μικρές απώλειες 0,28% στις 2.341,398 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 66 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 33 σε αρνητικό έδαφος και 51 αμετάβλητων, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 21,84 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,58 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζουν ανοδικά οι Helleniq Energy και Optima ενισχυμένες περί του 1%, η ElvalHalcor ενισχύεται 0,82% στα €3,07, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι μετοχές των ΟΤΕ (+0,56%), ΟΠΑΠ (+0,55%), Jumbo (+0,52), Τρ. Πειραιώς (+0,45%), Aktor (+0,35%), Τιτάν (+0,26%), ΔΕΗ (+0,14%) και ΔΑΑ (+0,10%). Αμετάβλητη η Lamda Development στα 7,30 ευρώ.

Στον αντίποδα, με απώλειες 1,38% η Σαράντης διαπραγματεύεται στα €12,82, Viohalco και Eurobank σημειώνουν απώλειες 1,09% και 1,06% αντίστοιχα, και ακολουθεί η Motor Oil στο -0,86% και τα €25,28. Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν επίσης οι τίτλοι των Metlen (-0,73%), ΕΤΕ (-0,53%), Aegean (-0,45%), ΕΥΔΑΠ (-0,43%), Τρ. Κύπρου (-0,25%), Coca-Cola HBC (-0,25%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,17%), Cenergy (-0,14%) και Alpha Bank (-0,03%).