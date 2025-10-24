ΕΦΚΑ: Νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στην Κοζάνη

Πρόκειται για μία σύγχρονη δομή που εξυπηρετεί πολίτες από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών

Ο e-ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζουν δυναμικά τις παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στον ευαίσθητο τομέα της πιστοποίησης αναπηρίας, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και την έμπρακτη ενίσχυση της αξιοπρέπειας των πολιτών με αναπηρία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στις 23 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) Κοζάνης, παρουσία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, δρ. Αλέξανδρου Βαρβέρη, του Δ' υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ, Ιωάννη Δελακουρίδη, στελεχών του Φορέα, καθώς και εκπροσώπων των τοπικών και εκκλησιαστικών Αρχών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για μία σύγχρονη δομή που εξυπηρετεί πολίτες από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών. Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτονται αποτελεσματικά οι αυξημένες ανάγκες των νομών της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. συνεδριάζουν σε δύο αίθουσες ισόγειου ενός πλήρως ανακαινισμένου και ιδιόκτητου κτηρίου, που βρίσκεται στην οδό Πίνδου 6, Τ.Κ. 50131, Κοζάνη.

Ήδη, έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις από την 1η Οκτωβρίου έως την 30ή Νοεμβρίου 2025, με συνολικά 896 ραντεβού, εκ των οποίων 205 κατ' οίκον.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε τις στοχευμένες δράσεις του υπουργείου και του e-ΕΦΚΑ για τον εκσυγχρονισμό των δομών και τη διευκόλυνση των πολιτών, επισημαίνοντας ότι η συνολική προσπάθεια του υπουργείου κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:

Δημιουργία νέων, σύγχρονων υποδομών που στεγάζουν τις υπηρεσίες με σεβασμό και αξιοπρέπεια προς τους πολίτες.

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α..

Απλούστευση των διαδικασιών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Ο νέος χώρος έχει ανακαινιστεί πλήρως, είναι απολύτως προσβάσιμος σε Άτομα με Αναπηρία και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών», τόνισε ο κ. Βαρβέρης. Επίσης, υπογράμμισε ότι ο συνολικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων του e-ΕΦΚΑ στοχεύει στη βέλτιστη υποστήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο μίας πιο ανθρώπινης, σύγχρονης και αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. Κοζάνης σηματοδοτεί ακόμα ένα ουσιαστικό βήμα προς την πλήρη ισοτιμία πρόσβασης και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους πολίτες με αναπηρία, ενισχύοντας καθοριστικά το όραμα του Φορέα για μία σύγχρονη, ανθρώπινη και αποτελεσματική κοινωνική ασφάλιση.