Με υψηλό έξι εβδομάδων μπήκε στον Δεκέμβριο ο χρυσός - Ρεκόρ για το ασήμι

Σε υψηλό έξι εβδομάδων ανήλθε την Δευτέρα ο χρυσός με ώθηση από τις ελπίδες για νέες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και την υποχώρηση του δολαρίου, ενώ το ασήμι κατέκτησε νέο ιστορικό υψηλό ενόψει των νέων στοιχείων που αναμένονται για την αμερικανική οικονομία.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 0,2% στα 4.239,35 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου έκλεισαν με άνοδο 0,4% στα 4.273,3 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι πρόσθεσε 3,7% στα 558,49 δολάρια σε νέο υψηλό όλων των εποχών.

Παράλληλα, το δολάριο διολίσθησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων καθιστώντας τον χρυσό πιο προσιτό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Το περιβάλλον των προσδοκιών για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις που παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική στήριξη για το χρυσό και το ασήμι», δήλωσε ο David Meger, διευθυντής εμπορίας μετάλλων στην High Ridge Futures.

Οι traders έχουν αυξήσει τα στοιχήματά τους τις τελευταίες εβδομάδες για μειώσεις επιτοκίων τον Δεκέμβριο, μετά τα πιο ήπια μάκρο των ΗΠΑ και τα πιο ήπια σχόλια από διάφορους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Κρίστοφερ Γουόλερ και του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς. Οι αγορές αποτιμούν πλέον μια πιθανότητα 88% για μείωση των επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε την Κυριακή ότι θα χαιρόταν να υπηρετήσει ως ο επόμενος πρόεδρος της Fed, εάν επιλεγεί. Όπως και ο Τραμπ, ο Χάσετ πιστεύει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο Τραμπ είναι πιθανό να ανακοινώσει έναν νέο πρόεδρο πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι αγορές αναμένουν την Τετάρτη την έκθεση απασχόλησης Νοεμβρίου του ADP και τα βασικά στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο την Παρασκευή, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πολιτική πορεία της Fed.