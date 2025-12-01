Μπακογιάννης: Η Διπλή Ανάπλαση θα έπρεπε να μας ενώνει όλους

«Η Διπλή Ανάπλαση θα έπρεπε να μας ενώνει όλους, δεδομένου ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο δεν χωράει μέσα σε μία δημοτική θητεία», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Το ζήτημα της Διπλής Ανάπλασης ήταν μεταξύ αυτών που ανέδειξε ο Κώστας Μπακογιάννης στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» ζήτησε απαντήσεις από τη δημοτική Αρχή σχετικά με αυτό το έργο και την πορεία του.

«Η Διπλή Ανάπλαση θα έπρεπε να μας ενώνει όλους, δεδομένου ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο δεν χωράει μέσα σε μία δημοτική θητεία», ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Πολύ συνειδητά, από την πρώτη στιγμή, έχουμε αντισταθεί στον πειρασμό να πολιτικοποιήσουμε αυτό το πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε αντισταθεί ακόμα και όταν έχουμε δεχτεί μια σειρά από αβάσιμες επιθέσεις, γιατί θεωρούμε ότι αυτά είναι λόγια τα οποία τα παίρνει ο αέρας. Αυτό που μετράει είναι το έργο».

Στη συνέχεια ο κ. Μπακογιάννης έθεσε κάποιες ερωτήσεις:

- Για την παράταση: «Γιατί ενώ πριν 1,5 μήνα ο δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος παράτασης, σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή πέρασε μια παράταση κατά 4 μήνες του έργου των χωματουργικών;».

- Για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη: «Γιατί ενώ πριν 1,5 μήνα μας διαβεβαίωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, σήμερα δεν έχει προχωρήσει τίποτα; Χωρίς εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη, διατρέχουμε τον κίνδυνο το γήπεδο να έχει ολοκληρωθεί, αλλά να μην μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του».

- Για τη μελέτη και την πισίνα των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη: «Ο λόγος που ξαφνικά η δημοτική Αρχή επικαλείται πρόβλημα στη χωροθέτηση της πισίνας είναι ακριβώς γιατί θέλει με κάποιο τρόπο να περιορίσει ουσιαστικά το μέγεθος των εγκαταστάσεων. Ίσως επειδή ενδεχομένως με αυτό τον τρόπο να πιστεύει ότι μπορεί να καλύψει το όποιο χρηματοδοτικό κενό. Για το οποίο, ακόμα και σήμερα, δεν έχει δώσει μια καθαρή απάντηση. Ποιο είναι το χρηματοδοτικό κενό; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη;».

Στο τέλος πρόσθεσε: «Όλοι ξέρουμε την πραγματικότητα. Βρήκατε ένα έργο σε εξέλιξη, με εγκατεστημένο εργολάβο. Βρήκατε συμβάσεις υπογεγραμμένες. Βρήκατε εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Όλοι θέλουμε τη Διπλή Ανάπλαση να γίνει. Τώρα δεν είναι η ώρα των αντιπαραθέσεων και των εντάσεων. Τώρα είναι η ώρα του έργου, από το οποίο θα κριθούμε όλοι μας».