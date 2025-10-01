Κέρδη στις ευρωαγορές με «στήριγμα» τις φαρμακευτικές

Η AstraZeneca κατέγραψε άλμα 11,2. Η Roche Holdings σημείωσε κέρδη 8,6%, η Zealand Pharma πρόσθεσε 6,6% και η Novo Nordisk διαμορφώθηκε σχεδόν στο +6%.

Κέρδη κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την πρώτη ημέρα συνεδριάσεων του Οκτωβρίου, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτικο-οικονομική σκηνή των ΗΠΑ, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε shutdown, το πρώτο μετά το 2018, μετά από το αδιέξοδο που οδηγήθηκαν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο.

Χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διακόπτεται, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της. Ταυτόχρονα, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σοβαρά προβλήματα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και προγραμμάτων.

Εάν το lockdown διαρκέσει τρεις εβδομάδες, το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να εκτοξευθεί στο 4,6%-4,7% από το 4,3% τον Αύγουστο, καθώς οι εργαζόμενοι σε άδεια άνεργης άδειας θεωρούνται προσωρινά άνεργοι, αναφέρει το Bloomberg Economics.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,15% στις 564,62 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,99% στις 5.584 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 1,13% στις 24.149 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,90% στις 7.966 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 πρόσθεσε 1,03% στις 9.446 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε άνοδο 0,89% στις 43.079 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στο +0,54% στις 15.558 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι φαρμακευτικές μετοχές έδωσαν ώθηση μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για προσπάθειες μείωσης των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, η AstraZeneca κατέγραψε άλμα 11,2% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η Roche Holdings σημείωσε κέρδη 8,6%, η Zealand Pharma πρόσθεσε 6,6% και η Novo Nordisk διαμορφώθηκε σχεδόν στο +6%.

Επιπλέον, η μετοχή της Arcadis σημείωσε άνοδο 9,4% μετά την ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 175 εκατ. ευρώ. Η μετοχή της Merck ενισχύθηκε επίσης κατά 10%, μετά την ανακοίνωση ότι ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Kai Beckmann θα αναλάβει τα ηνία που σήμερα κατέχει η διευθύνουσα σύμβουλος Belén Garijo.

Στα εταιρικά νέα, η επιθετική προσφορά εξαγοράς της ισπανικής τράπεζας Sabadell από την εγχώρια BBVA έγινε δεκτή από ένα βασικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου την Τρίτη. Ο David Martinez, τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της Sabadell, δήλωσε ότι θα ψήφιζε για την ολοκλήρωση της συμφωνίας — ακόμη και όταν το διοικητικό συμβούλιο συνέχισε να παροτρύνει τους μετόχους να απορρίψουν την προσφορά. Η αναθεωρημένη προσφορά αποτιμά την Sabadell στα 16,97 δισ. ευρώ (19,78 δισ. δολ.). Η μετοχή της Sabadell υποχώρησε 0,6%.

Στα μάκρο της ημέρας, ο ρυθμός αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο, αυξήθηκε κατά 2,2% σημειώνοντας μάλιστα επιτάχυνση, καθώς τον Αύγουστο η άνοδος ήταν 2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Οι μεγαλύτερες πιέσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης σημειώθηκαν από την πλευρά των υπηρεσιών και των τροφίμων, ενώ αποκλιμάκωση κατεγράφη στις τιμές ενέργειας.

Επίσης, η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών, γεγονός που δείχνει ότι η πρόσφατη ανάκαμψη που είχε σημειωθεί στον βιομηχανικό τομέα της περιοχής ήταν εύθραυστη.

Ο Δείκτης PMI της HCOB για τον μεταποιητικό τομέα, που καταρτίζεται από την S&P Global, μειώθηκε στις 49,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 50,7 μονάδες τον Αύγουστο, η πρώτη μέτρηση που έδειχνε τον δείκτη άνω του ορίου των 50 μονάδων (που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση) από τα μέσα του 2022.

Ασφάλεια, Άμυνα της ΕΕ, καθώς και ενίσχυση και χρηματοδότηση της Ουκρανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της ατζέντας της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ξεκίνησε σήμερα στην Κοπεγχάγη.

Η Σύνοδος αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων των Ευρωπαίων ηγετών για την ασφάλεια και την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το διήμερο 23-24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου και θα συζητηθεί αναλυτικά.