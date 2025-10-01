Γάζα: Ο στολίσκος Global Sumud αναμένει ότι θα αναχαιτιστεί από το Ισραήλ σε μία ώρα

Ο στολίσκος ανέφερε ότι εντόπισε στα ραντάρ του πάνω από 20 άγνωστα πλοία, σε απόσταση μόλις 3 ναυτικών μιλίων.

Ο διεθνής στολίσκος για τη Γάζα, Global Sumud, αναμένει ότι θα αναχαιτιστεί από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό εντός της επόμενης ώρας, ενώ οι διοργανωτές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που συμμετέχουν στην αποστολή.

Ο στολίσκος ανέφερε ότι εντόπισε στα ραντάρ του πάνω από 20 άγνωστα πλοία, σε απόσταση μόλις 3 ναυτικών μιλίων. Λίγες ώρες νωρίτερα, ακτιβιστές είχαν καταγγείλει ότι ισραηλινά πολεμικά πλοία προσέγγισαν κάποια από τα σκάφη και ενεπλάκησαν σε «επικίνδυνους και εκφοβιστικούς ελιγμούς» τα ξημερώματα.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν», δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Επιβεβαίωση της παρουσίας άγνωστων πλοίων έδωσαν και άλλοι επιβάτες, ανάμεσά τους ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis, Χουάν Μπορντέρα.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τον στολίσκο να φτάσει στη Γάζα, επικαλούμενο τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο ιχνηλάτισης της αποστολής Global Sumud, περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, πλοία από τον στολίσκο έπλεεαν βόρεια του Πορτ Σαϊντ, συνεχίζοντας την πορεία προς την Γάζα, σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, μία μέρα πλεύσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Νωρίτερα, γύρω στις 15:30 ώρα Ελλάδας ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάνγκο Αβιλα, μέλος του στολίσκου, ανέφερε ότι βρισκόταν «118 ναυτικά μίλια μακριά».

Ο στολίσκος της Global Sumud αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές έχει στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο στολίσκος για τη Γάζα αναμένει ότι θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας. Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση τόνισε ότι «παραμένει σε εγρήγορση καθώς εισήλθε στην περιοχή όπου είχαν αναχαιτιστεί προηγούμενοι στολίσκοι», αναφερόμενος σε ιστιοφόρα που επιχείρησαν παρόμοια αποστολή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. «Πλέουμε στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Μείνετε σε εγρήγορση», τόνισε.

Σύμφωνα με την οργάνωση, ισραηλινά σκάφη πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από τα κύρια πλοία του στολίσκου, Alma και Sirius, αναγκάζοντας τους καπετάνιους να κάνουν απότομους ελιγμούς για να αποφευχθεί σύγκρουση. Οι επικοινωνίες στα σκάφη διεκόπησαν προσωρινά, αλλά στη συνέχεια αποκαταστάθηκαν μερικώς.

Οι διοργανωτές καλούν τους υποστηρικτές να παρακολουθούν την πορεία του στολίσκου μέσω tracker και ζωντανής μετάδοσης, και να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους για την προστασία των ακτιβιστών.

Η πιθανή αντιπαράθεση ενδέχεται να λάβει χώρα κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, που ξεκινά με τη δύση του ηλίου σήμερα Τετάρτη και ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη.