Για πρώτη φορά πάνω από τα 3.800 δολάρια ο χρυσός

Στήριξη από το αδύναμο δολάριο αλλά και από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα πραγματοποιήσει μία μείωση επιτοκίων.

Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3.800 δολάρια ο χρυσός τη Δευτέρα, λαμβάνοντας στήριξη από το αδύναμο δολάριο αλλά και από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα πραγματοποιήσει μία μείωση επιτοκίων.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot σκαρφάλωσε 1,1% στα 3,801,88 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ ενισχύονται 1% στα 3.831,9 δολάρια ανά ουγγιά.

Από την άλλη, το δολάριο υποχώρησε κατά 0,2%, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Την Παρασκευή, το υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ παρέμεινε αμετάβλητος τον Αύγουστο, ανεβάζοντας στροφές 0,2% σε μηνιαίο επίπεδο (εντός των προβλέψεων).

Ο PCE, δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, ο αγαπημένος δείκτης της Fed για την καταμέτρηση των πιέσεων στις τιμές επιταχύνθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση παρουσιάζοντας άνοδο 0,3% για τον μήνα.

«Η ευνοϊκή εικόνα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έχει δώσει στις αγορές λόγους να πιστεύουν ότι θα έρθουν περαιτέρω περικοπές στην Fed τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο αναλυτής της Capital.com, Kyle Rodda.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Fed έχει 90% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Οκτώβριο, με περίπου 65% πιθανότητα για νέα χαλάρωση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch Tool.


