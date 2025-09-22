Αγορές | Commodities

Οριακές απώλειες για το πετρέλαιο

Το Brent και το WTI σημείωσαν πτώση 0,2% αντίστοιχα.

Οριακές απώλειες σημείωσαν τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι ανησυχίες για τον κίνδυνο να διαμορφωθούν συνθήκες υπερπροσφοράς στην αγορά μετά την αύξηση των εξαγωγών από το Ιράκ, υπερίσχυσαν των γεωπολιτικών εντάσεων στη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 11 σεντς ή 0,2%, στα 66,57 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) των ΗΠΑ απώλεσε 4 σεντς ή 0,2%, στα 62,64 δολάρια.

Το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC, αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου στο πλαίσιο της συμφωνίας OPEC+, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO. Αναμένει επίσης ότι οι εξαγωγές του Σεπτεμβρίου θα κυμανθούν από 3,4 εκατομμύρια έως 3,45 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Κουβέιτ, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι η παραγωγική ικανότητα της χώρας έχει σκαρφαλώσει στα 3,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, το υψηλότερο σε πάνω από 10 χρόνια.

