UBS: Διατηρεί σύσταση «buy» για ΔΑΑ, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 11 ευρώ

Αμετάβλητη στη σύσταση «buy» για τη μετοχή του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών διατηρεί η UBS, αναθεωρώντας ωστόσο ανοδικά την τιμή-στόχο στα 11 ευρώ, από 10,40 ευρώ προηγουμένως, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 9%.

Οι αναλυτές της UBS επισημαίνουν ότι παρά την άνοδο της μετοχής κατά 26% από την αρχή του έτους, «το ράλι έχει ακόμα δρόμο» καθώς ο τίτλος διαπραγματεύεται με discount σε σχέση με τον ανταγωνισμό, παρότι προσφέρει τον υψηλότερο λόγο αποδοτικότητας κεφαλαίου (ROCE)/μερισματική απόδοση και έναν από τους ισχυρότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης EBITDA μεσοπρόθεσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροδρομίων που καλύπτει ο οίκος.

Μεταξύ άλλων, η UBS κάνει λόγο για ισχυρές προοπτικές αύξησης της επιβατικής κίνησης και, αν και αναθεωρούν ελαφρώς καθοδικά τις εκτιμήσεις τους για τις χρήσεις 2025/2026, μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα, ώστε να ενσωματώσουν χαμηλότερες προσδοκίες για τιμές και λιανική αγορά, ταυτόχρονα αναθεωρούν ανοδικά τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις για την επιβατική κίνηση, συνυπολογίζοντας και την πορεία υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Aegean.

Οι αναλυτές του οίκου «βλέπουν» στον ΔΑΑ έναν από τους υψηλότερους μεσοπρόθεσμους ρυθμούς αύξησης EBITDA, περίπου 6% για την περίοδο 2025–2028, με ώθηση από την ισχυρή αύξηση της επιβατικής κίνησης, με την Aegean Airlines (που αντιπροσωπεύει περίπου το 44% της χωρητικότητας) να αυξάνει τον στόλο της κατά 140% έως το 2029, σε σχέση με το 2024.

Η UBS υπολογίζει ότι ο ΔΑΑ θα έχει την υψηλότερη Απόδοση Απασχολούμενου Κεφαλαίου μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροδρομίων (περίπου 15%) και εκτιμά ότι το discount με το οποίο διαπραγματεύεται η μετοχή δε δικαιολογείται, με δείκτη EV/FY26e EBITDA στο 9,4x, έναντι του ιστορικού μέσου όρου του κλάδου στο 10x και με δεδομένο ότι η εισηγμένη εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους μεσοπρόθεσμους ρυθμούς αύξησης EBITDA.