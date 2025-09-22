ΧΑ: Τραπεζική ώθηση στον Γενικό Δείκτη

Αμετάβλητο το μοτίβο των συναλλαγών, με βασικό άξονα τις επιλεκτικές κινήσεις σε μεμονωμένους τίτλους. Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank «οδηγούν» την άνοδο στον FTSE Large Cap.

Upd. 15:21

Με εναλλαγές προσήμου ξεκινά η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου το μοτίβο των συναλλαγών διατηρείται αμετάβλητο, με βασικό άξονα τις επιλεκτικές κινήσεις σε μεμονωμένους τίτλους.

Από το rebalancing της Παρασκευής δεν προέκυψαν ενδείξεις για τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς, η οποία συνεχίζει να συσσωρεύει σε επίπεδα λίγο πάνω από τις 2.000 μονάδες. Ταυτόχρονα, δεν προέκυψε κάποιος καταλύτης από την αξιολόγηση της Moody’s για την ελληνική οικονομία, το βράδυ της Παρασκευής, για οποία διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση Baa3 και το σταθερό outlook.

«Η διατήρηση και ενίσχυση της βάσης άνω των 2.000 μονάδων παραμένει σε εξέλιξη, χωρίς να έχει σημειωθεί έως τώρα ημερήσιο αγοραστικό σήμα ή ξεκάθαρη τάση προς τα υψηλά επίπεδα» σχολιάζει η Fast Finance, προσθέτοντας πως «παρατηρείται ωστόσο κινητικότητα τίτλων που στηρίζουν την αγορά, ενώ το rotation συνεχίζεται».

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει πως «η νέα εβδομάδα εκτιμάται ότι θα προσφέρει περισσότερα τεχνικά στοιχεία, με την αγορά να εμφανίζει βραχυπρόθεσμη συσσώρευση μετά τα σημαντικά κέρδη του προηγούμενου διαστήματος, χωρίς σαφή προσανατολισμό». Και τονίζει ότι η κατοχύρωση των 2.068 μονάδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για σήμα ανόδου, ενώ η διατήρηση της ζώνης των 2.010 μονάδων μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω ανοδική κίνηση. Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό δείκτη, η κατοχύρωση των 2.162 μονάδων χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς συνεισφέρει καθοριστικά στον Γενικό Δείκτη.

Να σημειωθεί ότι εντός του Σεπτεμβρίου, ο οποίος θεωρείται παραδοσιακά «κακός» μήνας χρηματιστηριακά, ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει οριακά θετικό πρόσημο 0,43%, ενώ ο δείκτης των τραπεζών εντός του Σεπτεμβρίου ενισχύεται μέχρι στιγμής (στο κλείσιμο της Παρασκευής) σε ποσοστό 1,53%.

Ξεκινώντας από την Τετάρτη, τις επόμενες ημέρες αναμένουμε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από ΑΔΜΗΕ (24/9), Alter Ego (25/9), ΕΥΔΑΠ (25/9), Fais Group (25/9), Premia Properties (26/9), ΕΥΑΘ (26/9), CrediaBank (26/9) και την επόμενη εβδομάδα από ΟΛΠ (29/9), Qualco (29/9) και Ελλάκτωρ (30/9).

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.038,30 μονάδες με κέρδη 0,39%, με χαμηλό ημέρας στις 2.020 στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών.

Ανοδικα και ο δείκτης των τραπεζών, σε ποσοστό 1,00% στις 2.207,55 μονάδες, με τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη σε Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank.

Ο τζίρος λίγο πριν τις 15:30 βρίσκεται στα 102,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,33 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 48 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 63 σε αρνητικό και 40 αμετάβήτων.

Αναλυτικότερα από τον FTSE Large Cap, Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank «οδηγούν» με άνοδο 1,85% και 1,43% αντίστοιχα, άνω του 1% ενισχύεται και η ΕΤΕ στα 11,85 ευρώ (+1,32%), ενώ ακολουθούν ενισχυμένες περί του 0,8% οι μετοχές των ElvalHalcor (€2,95), Eurobank (€3,28) και ΟΤΕ (€16,79).

Με μικρότερα κέρδη διαπραγματεύονται οι ΔΕΗ (+00,43%), Cenergy (+0,33%), Viohalco (+0,28%) και Aktor (+0,12%).

Στον αντίποδα βρίσκεται η Τρ. Κύπρου με απώλειες 2,86% στα 7,48 ευρώ (σήμερα κόβει μέρισμα 0,20 ευρώ), ενώ με απώλειες άνω του 1% ακολουθούν οι Optima (-1,81%), Helleniq Energy (-1,24%), Motor Oil (-1,15%) και ΟΠΑΠ (-1,04%).

Μικρότερες πιέσεις δέχονται, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,69%), Metlen (-0,50%), Τιτάν (-0,42%), ΔΑΑ (-0,30%) και Coca-Cola HBC (-0,29%).