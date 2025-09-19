«Καμπανάκι» JP Morgan για ΑΙ - Ποιο είναι το μεγάλο ρίσκο για τις αγορές

Η Ιαπωνία μπορεί να λάβει ώθηση από τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται και οι αναδυόμενες αγορές ξεχωρίζουν για τις ελκυστικές αποτιμήσεις τους, κατέληξε ο Κρεγκ.

Τα απογοητευτικά οικονομικά μεγέθη από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την παγκόσμια ανοδική πορεία των μετοχών που καθοδηγείται από την τεχνολογία από τις γεωπολιτικές εντάσεις, σύμφωνα με την JP Morgan.

«Υπάρχει τόσο μεγάλη έμφαση στην ΑΙ, που κάποια απογοήτευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες», επεσήμανε ο Κέρι Κρεγκ, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στην JP Morgan σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο ενθουσιασμός γύρω από την ΑΙ και οι προσδοκίες για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από την Fed ωθούν τις μετοχές παγκοσμίως σε νέα ρεκόρ, με τους 4 κύριους αμερικανικούς δείκτες να εκτοξεύονται ταυτόχρονα σε ιστορικά υψηλά στην Wall Street χτες.

Οποιαδήποτε υποχώρηση στα κέρδη από τις mega tech μπορεί να προκαλέσει μαζικό sell off, όπως παρατηρήθηκε κατά το μπλακάουτ του Απριλίου, σύμφωνα με τον αναλυτή, ο οποίος βλέπει σύντομα «ταβάνι» στο ράλι για τις αμερικανικές μετοχές, ενώ η Ευρώπη μπορεί να επωφεληθεί από τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης.

Η Ιαπωνία μπορεί να λάβει ώθηση από τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται και οι αναδυόμενες αγορές ξεχωρίζουν για τις ελκυστικές αποτιμήσεις τους, κατέληξε ο Κρεγκ.