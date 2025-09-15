Πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα μετά το «χτύπημα» της Fitch

Το spread (η διαφορά απόδοσης) μεταξύ των 10ετών ομολόγων Γαλλίας και Γερμανίας διευρύνθηκε στις 81 μονάδες βάσης.

Σε πολιορκητικό κριό βρίσκονται τα γαλλικά ομόλογα τη Δευτέρα, αφού η Fitch, υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε «Α+» (από «ΑΑ-»), με σταθερό outlook μετά την πρόσφατη πολιτική αναταραχή με την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού που έχασε τη ψήφο εμπιστοσύνης.

Το spread (η διαφορά απόδοσης) μεταξύ των 10ετών ομολόγων Γαλλίας και Γερμανίας διευρύνθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στις 81 μονάδες βάσης. Το 30ετές σκαρφάλωσε κατά 8 μβ στο 4,3351%. Υπενθυμίζεται πως ο δεκαετής κρατικός τίτλος του Παρισιού άγγιξε τις 84 μ.β. την περασμένη εβδομάδα, σε υψηλό από τον Ιανουάριο.

O oίκος αξιολόγησης επικαλέστηκε το υψηλό δημόσιο χρέος, την έντονη πολιτική πόλωση και τις αμφιβολίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Σύμφωνα με τον οίκο, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Γαλλίας θα συνεχίσει να αυξάνεται, αντανακλώντας τα επίμονα πρωτογενή δημοσιονομικά ελλείμματα. Η Fitch προβλέπει ότι το χρέος θα αυξηθεί στο 121% του ΑΕΠ το 2027 από 113,2% το 2024, χωρίς σαφή ορίζοντα για σταθεροποίηση τα επόμενα χρόνια.

Ο λόγος χρέους/ΑΕΠ της Γαλλίας το 2024, ήδη διπλάσιος σε σχέση με τον διάμεσο της κατηγορίας «A», ήταν κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από το επίπεδο του 2019. Το αυξανόμενο δημόσιο χρέος της Γαλλίας περιορίζει την ικανότητα ανταπόκρισης σε νέους κραδασμούς χωρίς περαιτέρω επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών.

«Παραμένουμε αρνητικοί για τη Γαλλία, καθώς δεν βλέπουμε πώς η νέα κυβέρνηση Λεκορνί θα είναι σε θέση να εφαρμόσει αξιόπιστα δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις», εξήγησε ο Μοχίτ Κουμάρ, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής για την Ευρώπη στην Jefferies.

«Εάν η πολιτική αβεβαιότητα παραμείνει, υπάρχει κίνδυνος τουλάχιστον μίας ακόμη υποβάθμισης. Εάν η Γαλλία πέσει κάτω από το AA- από δύο ή περισσότερους οίκους αξιολόγησης, θα μπορούσαμε να δούμε αναταραχές σε όλες τις πτυχές της οικονομίας» πρόσθεσε.

Το επενδυτικό κλίμα απέναντι στα γαλλικά ομόλογα έχει επιδεινωθεί από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε αιφνιδιαστικές εκλογές πέρυσι που οδήγησαν σε κοινοβουλευτικό αδιέξοδο. Οι επιπτώσεις εξακολουθούν να γίνονται αισθητές, αναγκάζοντας τους επενδυτές να ζητούν premium για την κατοχή γαλλικών assets.