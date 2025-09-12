Ήπια άνοδος για το πετρέλαιο

Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,93%, ενώ το αμερικανικό WTI κέρδισε 0,51%.

Ήπια άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή μετά την επίθεση της Ουκρανίας με drone που ανέστειλε τις φορτώσεις από το μεγαλύτερο λιμάνι της δυτικής Ρωσίας, ωστόσο τα κέρδη περιορίστηκαν από τις ανησυχίες για τη ζήτηση στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 0,93%, στα 66,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κέρδισε 0,51%, φτάνοντας τα 62,69 δολάρια.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας βρίσκονται σε «παύση». Από την αρχή του έτους έχουν γίνει τρεις γύροι απευθείας διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη, με πιο πρόσφατο αυτόν της 23ης Ιουλίου, χωρίς πρόοδο ως προς το πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Στο μεταξύ, ουκρανική επίθεση σημειώθηκε στο Primorsk, έναν από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου και καυσίμων της Ρωσίας, με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU να ανακοινώνει πως οι φορτώσεις ανεστάλησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) σε μηνιαία έκθεσή της την Πέμπτη προέβλεψε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, λόγω των σχεδιαζόμενων αυξήσεων παραγωγής του OPEC+, όπου συμμετέχει και η Ρωσία.

Ωστόσο, η έκθεση του OPEC που ακολούθησε δεν άλλαξε τις υψηλές εκτιμήσεις για την αύξηση της ζήτησης φέτος και το 2026, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης.