«Έσπασε» το πτωτικό σερί στο ΧΑ

Σε θετικό έδαφος και στο υψηλό ημέρας έκλεισε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, διακόπτοντας ένα τριήμερο πτωτικό σερί.

Η αγορά κινήθηκε με φόντο το κλίμα που διαμορφώνουν τα αλλεπάλληλα υψηλά στη Wall Street, αλλά και τη βελτιωμένη εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά την ταχεία «αντικατάσταση» του Μπαϊρού στον πρωθυπουργικό θώκο της Γαλλίας.

Στο μεταξύ, οι αγορές «αγνόησαν» και τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Πολωνία, γεγονός που οι αναλυτές της ING αποδίδουν αφενός στην υψηλή ρευστότητα, αφετέρου στις προσδοκίες μείωσης επιτοκίων από τη Fed κατά 125-150 μονάδες βάσης μέσα στους επόμενους εννέα μήνες, στοιχεία που στηρίζουν τη μόχλευση και ωθούν τους διαχειριστές κεφαλαίων να παραμείνουν πλήρως επενδεδυμένοι.

Από την εγχώρια επικαιρότητα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τελευταίων ημερών, ενώ θετικά επιδρά μία ακόμα ευνοϊκή έκθεση από το εξωτερικό, με την Bank of America να αυξάνει τις τιμές-στόχους για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.

Θετικά στο γενικότερο κλίμα επιδρά και η εξέλιξη της υποβολής προσφοράς από Chevron και Helleniq Energy στον διαγωνισμό έρευνας υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,84% στις 2.031,51 μονάδες, έχοντας κινηθεί σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών.

Αντίστοιχα κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, που έκλεισε ενισχυμένος 1,44% στο υψηλό ημέρας των 2.214,04 μονάδων.

Στο σύνολο του ταμπλό 67 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 42 που υποχώρησαν και 44 αμετάβλητων.

Ο τζίρος της ημέρας στα 200,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 38,38 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισε η άνοδος 3,51% της Eurobank στα 3,24 ευρώ, καθώς και η άνοδος των Motor Oil (+1,97%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,81%) στα 24,80 ευρώ και 22,46 ευρώ αντίστοιχα. Στο +1,75% το κλείσιμο της Optima (8,14 ευρώ), στο +1,60% για τη Helleniq Energy (8,27 ευρώ), ενώ ενισχυμένοι άνω του 1% ακολούθησαν και οι τίτλοι των ΟΤΕ (+1,54%), ElvalHalcor (+1,32%), Lamda Development (+1,30%), ΕΤΕ (+1,17%) και Τρ. Πειραιώς (+1,05%).

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των ΟΠΑΠ (+0,85%), Τρ. Κύπρου (+0,54%), Coca-Cola HBC (+0,42%), Alpha Bank (+0,23%), Jumbo (+0,19%) και Τιτάν (+0,14%), ενώ αμετάβλητος στα 10,86 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Cenergy.

Στο αντίποδα βρέθηκε η Σαράντης με απώλειες 1,97% στα 13,94 ευρώ, ενώ σε ποσοστό μικρότερο του 1% υποχώρησαν οι μετοχές των Metlen (-0,68%), ΔΑΑ (-0,59%), ΔΕΗ (-0,43%), ΕΥΔΑΠ (-0,28%), Viohalco (-0,16%), Aegean (-0,14%) και Aktor (-0,13%).