BofA: Βλέπει συνέχεια στο ράλι των ελληνικών τραπεζών - Νέες τιμές στόχοι

Μετά από αρκετά τρίμηνα πιέσεων στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) των ελληνικών τραπεζών το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων φαίνεται να έχει περάσει, με το κατώτατο σημείο να έρχεται στο τρίτο με τέταρτο τρίμηνο, όπως υποστηρίζει η BofA.

Μετά από αρκετά τρίμηνα πιέσεων στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) των ελληνικών τραπεζών το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων φαίνεται να έχει περάσει, με το κατώτατο σημείο να έρχεται στο τρίτο με τέταρτο τρίμηνο, όπως υποστηρίζει η BofA.

Πέρα από το κατώτατο σημείο, οι αναλυτές βλέπουν ισχυρή ανάκαμψης των NII λόγω (1) της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, με CAGR 9% στην τριετία, (2) των υψηλότερων προσδοκιών για τα επιτόκια της ΕΚΤ - υποθέτουν ότι θα φτάσουν στο 1,75% στο τέταρτο τρίμηνο και στη συνέχεια θα παραμείνουν αμετάβλημα, (3) της πιο αργής ανατιμολόγησης των καταθέσεων - η οποία τώρα επιταχύνεται και (4) πιο ουσιαστικών κερδών από αντισταθμιστικά έσοδα. Η BofA αναμένει CAGR NII 2024-27 υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για την Alpha και την Eurobank (κορυφαία επιλογή), λόγω των συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ Πειραιώς και Εθνική είναι πιο κοντά στο breakeven.

H BofA θέτει σύσταση buy για Alpha, Eurobank, Πειραιώς ενώ διατηρεί ουδέτερη σύσταση για Εθνική. Οι τιμές στόχοι αυξάνονται στα 3,89 για ΑΛΦΑ από 3,59 ευρώ, στα 4,45 ευρώ για την ΕΥΡΩΒ από 4,36 ευρώ, στα 12,81 ευρώ για την ΕΤΕ από 12,11 ευρώ και στα 7,78 από 6,88 για την ΠΕΙΡ.

Ανεβαίνει το θερμόμετρο σε συγχωνεύσεις και εξαγορές - Η Alpha στο προσκήνιο

Η προσοχή των επενδυτών είναι πλέον στραμμένη στην επένδυση της UniCredit στην Alpha Bank, η οποία πλέον κατέχει το 26% με ένα ακόμη ποσοστό περίπου 3% να κατέχεται μέσω παραγώγων. Μια πιθανή αύξηση από εδώ και πέρα ​​θα πυροδοτούσε μια δημόσια προσφορά. Καμία δεν έχει σχολιάσει κάτι τέτοιο, αλλά η Alpha χαιρέτισε δημόσια την επένδυση σε αντίθεση με την Banco BPM στην Ιταλία και την Commerzbank στη Γερμανία. Η BofA αναφέρεται σε άλλες συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τομέα που ενισχύουν τα κέρδη ανά μετοχή (EPS): (1) Η συμφωνία της Πειραιώς για την Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2025. Εάν επιτύχει, αναμένεται να ενισχύσει το προφίλ της Πειραιώς με ένα στορυ αναδιάρθρωση και διαφοροποίησης του μείγματος εσόδων, αλλά οι κίνδυνοι εκτέλεσης παραμένουν. (2) Η Alpha έχει επίσης τις δικές της συγχωνεύσεις και εξαγορές τους επόμενους μήνες, κυρίως την Astro Bank, η οποία αναμένεται να εδραιώσει την Alpha στην 3η θέση στην Κύπρο.

Το CoE θα μειωθεί περαιτέρω, οδηγώντας σε περαιτέρω re-rating

Οι ελληνικές τράπεζες σημείωσαν ισχυρή άνοδο το 2025, χάρη τόσο στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) όσο και στα πολλαπλά re-rating (τώρα σε >1x P/TBV). Αυτό υποστηρίχθηκε από μειώσεις στο υποκείμενο κόστος κεφαλαίου, αντανακλώντας καλύτερα θεμελιώδη μεγέθη και οικονομικό περιβάλλον (οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είναι τώρα κάτω από τη Γαλλία). Οι αναλυτές βλέπουν περιθώρια για μείωση του CoE και περαιτέρω re-rating, καθώς: (1) τα payouts εξακολουθούν να είναι περιορισμένα σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά καθώς βελτιώνεται η ποιότητα του κεφαλαίου, οι δυνατότητες κατανομής κεφαλαίου θα πρέπει να συγκλίνουν και (2) το εγχώριο CoR είναι αυξημένο λόγω των υψηλών προμηθειών εξυπηρέτησης των NPE, αλλά οι τράπεζες θα πρέπει να τα επαναδιαπραγματευτούν και να αντιμετωπίσουν το θέμα τους επόμενους μήνες.