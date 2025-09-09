JP Morgan: Overweight για Ελλάδα, top-pick η Τρ. Πειραιώς

Ο οίκος εστιάζει στην καλή δημοσιονομική εικόνα και την υψηλή μερισματική απόδοση των τραπεζών.

«Overweight» για τις ελληνικές μετοχές παραμένουν οι αναλυτές της JP Morgan, σχολιάζοντας ότι μεταξύ των αναδυόμενων αγορών η ελληνική αγορά εμφανίζει αυξανόμενες επιστροφές κεφαλαίου και υψηλές μερισματικές αποδόσεις στις τράπεζες, ενώ το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό άνω του 2% το 2025, τον υψηλότερο στην Ευρωζώνη.

Μεταξύ άλλων, ο οίκος αναφέρει ότι τα κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αυξήσουν τις θέσεις τους στην ελληνική αγορά και ότι η μερισματική απόδοση του 7% καθιστά τις ελληνικές τράπεζες φθηνές έναντι των ευρωπαϊκών.

Στο 10 top-picks του οίκου περιλαμβάνεται η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, με σύσταση overweight και τιμή-στόχο 8,20 ευρώ. Ο οίκος επισημαίνει ότι με P/E κάτω από 8x και με μερισματική απόδοση της τάξης του 7%, η μετοχή είναι η φθηνότερη στον κλάδο σε σχέση με άλλες τράπεζες που εμφανίζουν παρόμοια θεμελιώδη.

Μάκρο και τραπεζικά μερίσματα

Σε περίπτωση αναβάθμισης του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές, η ελληνική αγορά θα συμμετείχε στον MSCI Europe με οκτώ μετοχές και συνολική κεφαλαιοποίηση 53,4 δισ. δολάρια, με στάθμιση 0,42%, σημειώνει ο οίκος. Οι μετοχές αυτές είναι των Eurobank, ETE, ΟΠΑΠ, Τρ. Πειραιώς, ΟΤΕ, Alpha Bank, Metlen και ΔΕΗ.

Οι βασικοί λόγοι για το «overweight» της JP Morgan είναι τα «βαρετά», όπως τα χαρακτηρίζει (με θετική χροιά), μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας και τα τραπεζικά μερίσματα.

Ο οίκος επισημαίνει ότι τα spreads των ελληνικών ομολόγων είναι χαμηλότερα έναντι των γαλλικών και ιταλικών, η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 10% και η ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ έχει ανακάμψει δυναμικά.