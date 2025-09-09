«Φρέσκο» ιστορικό υψηλό για τον χρυσό - Σε απόσταση αναπνοής από τα 3.700 δολάρια

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κερδίζει 0,28% στα 3.687 δολάρια η ουγγιά ενώ τα futures στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου ενισχύονται 0,1% στα 3.682,10 δολάρια.

Ακάθεκτη παραμένει η πορεία του χρυσού προς νέες κορυφές καθώς κατακτά φρέσκα ρεκόρ όλων των εποχών την Τρίτη, ενισχυμένος από το ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ και την πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες επενδυτικές προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed μετά τη διήμερη συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ το πρωί της Τρίτη κερδίζει 0,28% στα 3.687 δολάρια η ουγγιά ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πολύτιμου μετάλλου στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου ενισχύονται 0,1% στα 3.682,10 δολάρια. «Πιθανότατα θα δούμε μεγαλύτερη άνοδο στον χρυσό από εδώ και πέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η Fed θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες της αγοράς για πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων», εκτίμησε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς εμπορίου της KCM, Τιμ Γουότερερ.

«Ένας πιθανός βραχυπρόθεσμος καταλύτης θα ήταν εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ κινηθούν κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς αυτή την εβδομάδα, κάτι που θα μπορούσε να σημάνει νέο συναγερμό στην Fed που υπολογίζει τις συνέπειες των δασμών ενώ θα μπορούσε να επιταχύνει το βάδισμα του χρυσού προς το επίπεδο των 3.700 δολαρίων», συμπλήρωσε.

Η απασχόληση στις ΗΠΑ χαμήλωσε απότομα ταχύτητα τον Αύγουστο και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε σχεδόν τετραετές υψηλό στο 4,3%, επιβεβαιώνοντας ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας επιδεινώνονται και σφραγίζουν μία μείωση των επιτοκίων από την Fed την επόμενη εβδομάδα. Οι επενδυτές προβλέπουν πιθανότητα 89,4% για περικοπή στο κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης στη και πιθανότητα 10,6% για ένα jumbo cut -0,5%.

Τα χαμηλότερα επιτόκια ασκούν πιέσεις στο δολάριο και στις αποδόσεις των ομολόγων, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων. Ο δείκτης του δολαρίου (DXY), διολίσθησε σε χαμηλό σχεδόν επτά εβδομάδων έναντι των ανταγωνιστών του, καθιστώντας τον χρυσό πιο ελκυστικό για κατόχους άλλων νομισμάτων, ενώ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου κατρακύλησε σε χαμηλό πέντε μηνών.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της την Πέμπτη. Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού των ΗΠΑ την Τετάρτη και την εικόνα για τον πληθωρισμό την Πέμπτη ώστε να έχουν περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία που θα ακολουθήσει στα επόμενα βήματα της νομισματικής της πολιτικής η Fed.

Οι τιμές του χρυσού μετρούν κέρδη 38% μέχρι στιγμής φέτος, μετά από άνοδο 27% το 2024, ενισχυμένες από το αδύναμο αμερικανικό δολάριο, την ισχυρή συσσώρευση από τις αγορές που έκαναν οι κεντρικές τράπεζες, τις χαλαρές νομισματικές ρυθμίσεις και την αυξημένη παγκόσμια αβεβαιότητα. Όσον αφορά την πορεία των υπόλοιπων μετάλλων, το ασήμι στην αγορά σποτ υποχωρεί 0,11% στα 41,84 δολάρια, η πλατίνα σημειώνει άνοδο 0,80% στα41.396 δολάρια και το παλλάδιο προσθέτει 0,94% στα 1.167 δολάρια.