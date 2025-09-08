Ο Γενικός Δείκτης εναλλάσσει πρόσημο πάνω από τις 2.000 μονάδες, με τον τζίρο σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Πτώση 1% για τον τραπεζικό δείκτη.

Upd. 12:25

Με διστακτικότητα ξεκινούν οι συναλλαγές της εβδομάδας στη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς η αγορά παραμένει σε στάση αναμονής.

Αναμονής για καταλύτες από το εξωτερικό, όπου το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στο Παρίσι και την ψήφο εμπιστοσύνης που διεκδικεί από τη γαλλική εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση Μπαϊρού. Σε ανάλυσή της την προηγούμενη εβδομάδα, η UBS τόνιζε ότι οι αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό απορροφήσει το πολιτικό σοκ της αιφνιδιαστικής κίνησης του Μπαϊρού, ωστόσο οι διακυμάνσεις ενδεχομένως να ενταθούν, ανάλογα με το τι ακριβώς θα ακολουθήσει.

Στο μεταξύ, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, οι εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό όχι μόνο δεν κινούνται στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, αντιθέτως υποχρεώνουν τον Αμερικανό Πρόεδρο να προειδοποιεί εκ νέου τη Μόσχα με κυρώσεις.

Στο μεταξύ αυτή την εβδομάδα αναμένεται και η συνεδρίαση της ΕΚΤ, από την οποία, ωστόσο, όπως εκτιμούν στην πλειονότητά τους οι αναλυτές δεν αναμένεται να προκύψει μείωση επιτοκίων.

Εντός συνόρων, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για το ΑΕΠ β' τριμήνου την Παρασκευή ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών, καθώς οι μέσες εκτιμήσεις τοποθετούσαν τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,1%, όπως σημειώνει η Eurobank Equities.

Από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ δεν προκύπτει κάποιος καταλύτης για την αγορά, ωστόσο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται αυτή την εβδομάδα και η διαδικασία υποβολής προσφορών για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια μπλοκ στα νότια της Κρήτης, με την προθεσμία να λήγει μεθαύριο Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου.

Στο μεταξύ, αυτή την εβδομάδα αναμένεται μπαράζ ανακοινώσεων εγχώριων αποτελεσμάτων. Αύριο, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης, ανακοινώνει η Metlen, ενώ την ίδια ημέρα αναμένονται αποτελέσματα και από τις διοικήσεις των Σαράντης, ΔΑΑ και Fourlis.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει την προσπάθεια ισορροπήσει πάνω από τις 2.000 μονάδες. Όπως σημειώνει η Fast Finance, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα θεαματικό doji, που σημαίνει ότι η αγορά έκλεισε εκεί όπου άνοιξε και ουσιαστικά παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη, ενώ ο τζίρος, ιδιαίτερα την Παρασκευή, ήταν αισθητά μειωμένος. Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι «η διόρθωση από τα υψηλά της τάξεως του 5%-7% στον Γενικό Δείκτη είναι και η ελάχιστη που θα μπορούσε τεχνικά να δώσει η αγορά». Τεχνικά, όπως εξηγεί η Fast Finance, η ζώνη των 1.975-1.985 μονάδων παρέχει στηρίξεις, ενώ αντιθέτως μία κατοχύρωση του επιπέδου των 2.050 μονάδων μπορεί να δώσει εκ νέου κίνηση προς τις 2.100 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης αν και βρέθηκε νωρίτερα σε θετικό έδαφος, με μικρή άνοδο έως τις 2.034 μονάδες, αυτή τη στιγμή υποχωρεί 0,47% στις 2.013,45 μονάδες.

Παρομοίως, ο δείκτης των τραπεζών υποχωρεί 0,0,97% στις 2.185,98 μονάδες, παρά τα κέρδη έως 0,54% νωρίτερα.

Με τζίρο που λίγο μετά πριν τις 12:30 δεν ξεπερνά τα 36 εκατ. ευρώ, 43 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 65 καθοδικών και 45 αμετάβλητων.